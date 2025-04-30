Який кондиціонер обрати для дому: мобільний чи класичний

Коли надворі спека, а в приміщенні – нестерпна задуха, кондиціонер стає справжнім порятунком. Але який обрати?

На ринку представлено безліч варіантів: від класичних спліт-систем до мобільних моноблоків, які можна переставляти з кімнати в кімнату. Експерти Rozetka розповіли 24 Каналу, у чому різниця між ними, які вони мають переваги та як вибрати найкраще рішення саме для ваших умов.

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Що таке мобільний кондиціонер

Мобільний кондиціонер – це компактний прилад, який не потребує монтажу й одразу готовий до роботи. Достатньо лише підключити його до електромережі та вивести гофрований шланг назовні (через вікно або вентиляційний отвір), щоб гаряче повітря виводилося з приміщення.

На відміну від спліт-систем, у яких є два блоки (внутрішній і зовнішній), мобільні кондиціонери – це моноблоки. Їх встановлюють на підлогу, і завдяки коліщаткам їх легко пересувати з кімнати в кімнату.

Можна знайти моделі для різних площ – від компактних 2,6 кВт до потужних 4 кВт. Деякі мають функцію обігріву, таймер, дистанційне керування, очищення повітря.

Переваги мобільних кондиціонерів:

Не потребують монтажу: увімкнули – й охолодження почалося.

Можна переносити в іншу кімнату: охолоджуйте спальню вночі, кухню вдень, кабінет, коли працюєте.

Ідеальні для орендованих квартир, дач або місць, де монтаж стаціонарної системи неможливий.

Підходять як тимчасове рішення або як додаткове джерело охолодження.

Недоліки:

Менша потужність – для великих приміщень може бути замало.

Шумність – компресор працює безпосередньо в кімнаті.

Потрібен вихід для гарячого повітря – відкрите вікно або кватирка. Це може бути незручно: шланг частково перекриває віконний проріз, заважає зачинити вікно повністю й зменшує надходження сонячного світла.

Різні кондиціонери підходять для різних потреб / Фото Freepik

Чим спліт-система відрізняється від мобільного кондиціонера

Спліт-система складається з двох блоків – внутрішнього (у кімнаті) і зовнішнього (на фасаді або балконі). Вона потужніша, тихіша й енергоефективніша, але потребує встановлення фахівцями.

Переваги спліт-систем:

Потужне охолодження та обігрів – підходить навіть для великих кімнат.

Тиха робота: компресор винесено за межі приміщення.

Більше функцій: фільтрація повітря, керування через Wi-Fi, режими "сон", "турбо", "економ".

Багато моделей оснащені інверторним компресором, який плавно регулює потужність і споживає менше електроенергії.

Мінуси:

Потрібен монтаж (додаткові витрати та час).

Не можна перенести в інше приміщення.

Вимагає погодження в деяких випадках (наприклад, у новобудовах або орендованих квартирах).

Крім мобільних і класичних кондиціонерів, існують також віконні та колонні моделі. В Україні вони менш популярні, але іноді можуть бути доречним варіантом для офісів або невеликих комерційних приміщень.

Наприклад, колонні кондиціонери вирізняються високою продуктивністю, але через розміри й ціну частіше використовуються у великих залах, а не квартирах.

Як обрати

Вибір кондиціонера залежить передусім від типу житла та ваших потреб. Якщо потрібно охолоджувати кілька кімнат і є можливість для монтажу, найкращим рішенням стане спліт-система – потужна й ефективна.

У випадку, коли квартира орендована або потрібне мобільне рішення без втручання в інтер’єр, варто звернути увагу на мобільні кондиціонери.

А тим, хто цінує тишу, енергоефективність і додаткове очищення повітря, варто звернути увагу на інверторні моделі.

Площа приміщення, рівень ізоляції, висота стелі та навіть розташування вікон – усе має значення. Пам’ятайте: навіть найпотужніший кондиціонер не замінить регулярного провітрювання й ефективної термоізоляції.

До речі, іноді після зимового сезону кондиціонери можуть переставати охолоджувати. На це є різні причини, але таку проблему реально вирішити навіть самотужки.