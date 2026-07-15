Не всі знають про ці витрати: скільки коштує встановлення кондиціонера у 2026 році
У літню спеку кондиціонер став одним із найпопулярніших способів охолодити квартиру. Проте після купівлі техніки власники житла стикаються з ще однією статтею витрат – її встановленням.
Інженер з організації експлуатації та ремонту систем вентиляції та кондиціонування компанії "Мастергаз" Андрій Ященко в коментарі УНІАН розповів, скільки сьогодні коштує монтаж кондиціонера, від чого залежить ціна та чи варто намагатися встановити обладнання самостійно.
Скільки коштує стандартний монтаж кондиціонера?
За словами фахівця, у Києві середня вартість стандартного монтажу побутового кондиціонера становить близько 7 500 гривень. У цю суму входять:
- монтаж внутрішнього та зовнішнього блоків;
- фреонова магістраль довжиною до 3 метрів;
- мідні труби та теплоізоляція;
- міжблочний кабель;
- кронштейни;
- робота майстрів.
Якщо потрібні додаткові роботи, наприклад штроблення стін або монтаж декоративного пластикового короба для приховування комунікацій, вони оплачуються окремо.
Чому монтаж може коштувати дорожче?
Стандартна ціна діє лише для найпростішого встановлення. Якщо кондиціонер потрібно змонтувати у двох кімнатах або використовується система з кількома внутрішніми блоками, вартість розраховується індивідуально. За словами інженера, у таких випадках збільшується довжина фреонових магістралей, а також обсяг монтажних робіт, тому остаточна ціна може бути значно вищою.
Скільки коштує монтаж під час ремонту?
Якщо кондиціонер встановлюють у два етапи, спочатку прокладають магістралі, а після завершення ремонту монтують саме обладнання. Експерт назвав такі орієнтовні ціни:
- прокладання 1 метра магістралі – 750 гривень;
- штроблення стін – від 180 до 450 гривень за метр (залежно від матеріалу стіни);
- встановлення внутрішнього та зовнішнього блоків за вже готових магістралей – близько 3 700 гривень.
Фахівець не радить виконувати монтаж власними силами. Для цього потрібне професійне обладнання. Крім того, від правильного монтажу залежить довговічність роботи кондиціонера. За оцінкою експерта, близько 90% надійності системи забезпечує саме якісне встановлення, тому краще довірити роботи професіоналам.