Інженер з організації експлуатації та ремонту систем вентиляції та кондиціонування компанії "Мастергаз" Андрій Ященко в коментарі УНІАН розповів, скільки сьогодні коштує монтаж кондиціонера, від чого залежить ціна та чи варто намагатися встановити обладнання самостійно.

Скільки коштує стандартний монтаж кондиціонера?

За словами фахівця, у Києві середня вартість стандартного монтажу побутового кондиціонера становить близько 7 500 гривень. У цю суму входять:

монтаж внутрішнього та зовнішнього блоків;

фреонова магістраль довжиною до 3 метрів;

мідні труби та теплоізоляція;

міжблочний кабель;

кронштейни;

робота майстрів.

Якщо потрібні додаткові роботи, наприклад штроблення стін або монтаж декоративного пластикового короба для приховування комунікацій, вони оплачуються окремо.

Скільки коштує встановити кондиціонер у 2026 році / Фото Pexels

Чому монтаж може коштувати дорожче?

Стандартна ціна діє лише для найпростішого встановлення. Якщо кондиціонер потрібно змонтувати у двох кімнатах або використовується система з кількома внутрішніми блоками, вартість розраховується індивідуально. За словами інженера, у таких випадках збільшується довжина фреонових магістралей, а також обсяг монтажних робіт, тому остаточна ціна може бути значно вищою.

Скільки коштує монтаж під час ремонту?

Якщо кондиціонер встановлюють у два етапи, спочатку прокладають магістралі, а після завершення ремонту монтують саме обладнання. Експерт назвав такі орієнтовні ціни:

прокладання 1 метра магістралі – 750 гривень;

штроблення стін – від 180 до 450 гривень за метр (залежно від матеріалу стіни);

встановлення внутрішнього та зовнішнього блоків за вже готових магістралей – близько 3 700 гривень.

Фахівець не радить виконувати монтаж власними силами. Для цього потрібне професійне обладнання. Крім того, від правильного монтажу залежить довговічність роботи кондиціонера. За оцінкою експерта, близько 90% надійності системи забезпечує саме якісне встановлення, тому краще довірити роботи професіоналам.