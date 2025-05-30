Краще залишити надворі: неочікувана причина, чому картонні коробки не можна заносити у дім

Уявіть, що ви отримуєте нову посилку, відкриваєте її на кухонному столі – і навіть не підозрюєте, що разом із товаром принесли в дім небажаних "пасажирів".

Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, один із найпоширеніших та неприємних побутових шкідників може проникати у житло саме через картонні коробки. І як показує практика, достатньо всього однієї. Хто ж може неочікувано опинитися у вас вдома, розповідаємо далі.

Також цікаво Гарно та зручно: перетворіть картонні коробки на пуфик своїми руками

Як шкідники проникають у дім через коробки

Коробка, яку вам принесли, до цього могла зберігатися на складі, подорожувати в одній машині з десятками інших пакунків або навіть контактувати з зараженими поверхнями. Усе це робить її чудовим місцем для розмноження тарганів. Якщо вони були десь на цьому шляху – є ризик, що кілька особин (або їхні яйця) опинилися всередині пакування.

Особливо привабливими для тарганів є коробки з харчовими продуктами – це не лише укриття, а й джерело їжі. Але навіть звичайна, порожня на вигляд упаковка може стати для них ідеальним місцем для схованки.

Чому таргани люблять картон

Картон має пористу структуру з дрібними повітряними кишенями – саме такі тісні, темні місця особливо подобаються тарганам.

Картонні коробки можуть приховувати небезпеку / Фото Freepik

Вони використовують ці простори як гнізда, а між шарами картону самки можуть відкладати до 40 яєць одночасно. І все це – непомітно для ока.

Зберігаючи таку коробку вдома, ви мимоволі створюєте шкідникам безпечне середовище для розмноження. Особливо якщо зберігаєте її в теплій і вологій кімнаті – наприклад, на кухні або у ванній.

Як уникнути зараження

Ось кілька простих, але ефективних кроків, які допоможуть знизити ризик:

Не тримайте коробки в домі довше, ніж потрібно. Як тільки розпакували – одразу винесіть у сміття або на перероблювання.

Не розпаковуйте доставку на кухні чи у ванній. Це улюблені місця тарганів – темні, теплі, з доступом до води та їжі.

Зберігайте коробки на вулиці або в гаражі, якщо це можливо.

Оглядайте упаковки перед тим, як заносити їх у дім. Особливо уважно перевіряйте щілини, кути та шви.

До слова, непотрібні коробки можна вдало використати у господарстві, зокрема, щоб захистити свої рослини взимку.