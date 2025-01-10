Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, серед іншого з них можна зробити пуфик для зберігання. Як за допомогою цього проєкту додати інтер’єру унікальності та стилю, розповідаємо далі.

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Як зробити пуфик з картонної коробки

Для створення пуфа слід підготувати картонні коробки (середніх і великих розмірів), міцну, еластичну та легку у догляді тканину, клей, поролон, степлер для тканини, канцелярський ніж, ножиці, олівець та лінійку, дерев'яні палиці.

Далі першим кроком визначте бажану висоту і діаметр вашого пуфа. Знайдіть круглий об’єкт для шаблону та обведіть його на розкладеному картоні.

Виріжте чотири однакових кола. Виміряйте окружність одного з кіл і виріжте прямокутний шматок картону відповідної довжини та висоти.

Щоб зробити прямокутник гнучким, зробіть надрізи канцелярським ножем по всій ширині з інтервалом 2 – 4 сантиметри.

Після цього склейте два кола разом, щоб зробити основу, та повторіть це з двома іншими колами для верхньої частини.

Як зробити пуф своїми руками: дивіться відео

Прикріпіть прямокутний шматок картону до основи, згорнувши його в коло. Склейте кінці прямокутника, а для міцності прикріпіть дерев’яні палиці всередині стінок.

Тепер виріжте шматок поролону за розміром прямокутника. Для зручності прикріплення тканини зробіть отвори в ньому на рівних відстанях. Приклейте поролон до зовнішньої сторони картонного прямокутника.

Натягніть тканину на оббивку та закріпіть її степлером, починаючи з верхнього краю. Вирівняйте внутрішню сторону пуфа аналогічним способом.

Щоб закінчити проєкт, виготовте кришку. Для цього виріжте поролон за розміром картонних кіл. Приклейте його до них і обгорніть тканиною. Закріпіть тканину степлером на нижньому боці кришки.

Готовий пуф стане не лише практичним, а й стильним доповненням до вашого інтер’єру. Його можна використовувати для зберігання ковдр, дрібних аксесуарів, книг чи інших предметів, які зазвичай захаращують простір.