Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, наприклад, якщо у вас зламався пластиковий табурет, не поспішайте позбуватися його. Замість цього перетворіть його на функціональний та стильний кошик для білизни. А як втілити у життя такий проєкт, розповідаємо далі.

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Як зробити кошик для білизни зі стільчика

Для того, щоб перетворити свій старий табурет на кошик для білизни, вам також знадобиться картон, будь-яка тканина, мотузка, клей-пістолет та декоративні елементи.

Перед початком роботи переконайтеся, що табурет може слугувати каркасом. Якщо у нього зламані частини, відновіть їх за допомогою гарячого клею. Не обов’язково робити його ідеально, але він має бути стійким і готовим до використання як основа для кошика.

Далі ж найпростіший спосіб – це перевернути табурет догори ніжками та знайти циліндричну тканину, яка покриє його повністю. На обох її кінцях зробіть зав’язки та надіньте тканину на табурет. Після цього зав’яжіть її докупи та сховайте всередину табурета. Тепер кошик фактично готовий.

Як зробити кошик для білизни з табурета: дивіться відео

Інший спосіб трохи складніший, але результат виглядатиме дуже стильно. Так, для початку виріжте шматки картону, щоб закрити отвори в стінках табурета. Далі обмотайте його мотузкою, починаючи із дна та поступово рухаючись вгору. Найкраще закріпляти мотузку гарячим клеєм.

Коли цей етап буде завершено, викладіть внутрішню частину кошика тканиною, щоб зробити його придатним для білизни.

Також за бажанням можна прикрасити готовий виріб декоративними елементами, до прикладу китицями чи стрічками, щоб додати кошику унікального вигляду.