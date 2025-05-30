Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, один из самых распространенных и неприятных бытовых вредителей может проникать в жилье именно через картонные коробки. И как показывает практика, достаточно всего одной. Кто же может неожиданно оказаться у вас дома, рассказываем далее.

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Как вредители проникают в дом через коробки

Коробка, которую вам принесли, до этого могла храниться на складе, путешествовать в одной машине с десятками других пакетов или даже контактировать с зараженными поверхностями. Все это делает ее прекрасным местом для размножения тараканов. Если они были где-то на этом пути – есть риск, что несколько особей (или их яйца) оказались внутри упаковки.

Особенно привлекательными для тараканов являются коробки с пищевыми продуктами – это не только укрытие, но и источник пищи. Но даже обычная, пустая на вид упаковка может стать для них идеальным местом для укрытия.

Почему тараканы любят картон

Картон имеет пористую структуру с мелкими воздушными карманами – именно такие тесные, темные места особенно нравятся тараканам.

Картонные коробки могут скрывать опасность / Фото Freepik

Они используют эти пространства как гнезда, а между слоями картона самки могут откладывать до 40 яиц одновременно. И все это – незаметно для глаза.

Храня такую коробку дома, вы невольно создаете вредителям безопасную среду для размножения. Особенно если храните ее в теплой и влажной комнате – например, на кухне или в ванной.

Как избежать заражения

Вот несколько простых, но эффективных шагов, которые помогут снизить риск:

Не держите коробки в доме дольше, чем нужно. Как только распаковали – сразу вынесите в мусор или на переработку.

Не распаковывайте доставку на кухне или в ванной. Это любимые места тараканов – темные, теплые, с доступом к воде и еде.

Храните коробки на улице или в гараже, если это возможно.

Осматривайте упаковки перед тем, как заносить их в дом. Особенно внимательно проверяйте щели, углы и швы.

К слову, ненужные коробки можно удачно использовать в хозяйстве, в частности, чтобы защитить свои растения зимой.