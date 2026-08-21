Коштують копійки: яке кухонне сміття врятує ваші рослини в саду

Багато речей, які ми щодня викидаємо у смітник, можуть отримати друге життя на дачі. Деякі кухонні залишки здатні стати додатковим джерелом органіки та поживних речовин для ґрунту.

Експерти Express розповіли, що не варто викидати після приготування їжі та як правильно використати це в саду.

Яке кухонне сміття допоможе на городі?

Не поспішайте викидати кавову гущу та яєчну шкаралупу у сміттєвий бак, адже вони можуть стати в нагоді в саду.

Кавова гуща

Після приготування кави кавову гущу можна додавати в компост або використовувати в саду в невеликих кількостях. У ній містяться:

азот,

фосфор,

калій,

магній та інші органічні сполуки, які допомагають збагачувати ґрунт.

Особливо часто кавову гущу використовують поруч із томатами, гортензіями та трояндами. При цьому не варто розраховувати на значну зміну кислотності ґрунту: вплив використаної кави на pH зазвичай невеликий і нетривалий.



Часто кавову гущу використовують поруч із томатами / Фото Unsplash

У такого підживлення є й додаткове застосування. Кавова гуща може створювати бар'єр, який не подобається слимакам, а також іноді допомагає відлякувати мурах і деяких тварин. Однак після дощу її доведеться наносити повторно.

Важливо! Експерти радять не покривати землю товстим шаром кавової гущі. Краще використовувати її помірно або відправляти в компост.

Яєчна шкаралупа

Ще один спосіб переробити кухонні відходи – подрібнювати яєчну шкаралупу та додавати її до ґрунту. Вона містить кальцій і може використовуватися як додаткова добавка для рослин, яким потрібен цей елемент.

Подрібнену шкаралупу можна змішувати з ґрунтом, додавати під час висаджування в горщик або розсипати навколо рослин. Особливо добре такий варіант підходить для:

картоплі,

огірків,

перцю,

кабачків і гарбузових культур.

Подрібнену шкаралупу можна змішувати з ґрунтом / Фото Unsplash

А ось біля рослин, які віддають перевагу кислому ґрунту, наприклад рододендронів, використовувати велику кількість шкаралупи не варто. Таким чином, звичайні відходи після сніданку можуть отримати друге життя і стати корисним доповненням до догляду за садом.