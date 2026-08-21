Експерти Express розповіли, що не варто викидати після приготування їжі та як правильно використати це в саду.

Яке кухонне сміття допоможе на городі?

Не поспішайте викидати кавову гущу та яєчну шкаралупу у сміттєвий бак, адже вони можуть стати в нагоді в саду.

Кавова гуща

Після приготування кави кавову гущу можна додавати в компост або використовувати в саду в невеликих кількостях. У ній містяться:

азот,

фосфор,

калій,

магній та інші органічні сполуки, які допомагають збагачувати ґрунт.

Особливо часто кавову гущу використовують поруч із томатами, гортензіями та трояндами. При цьому не варто розраховувати на значну зміну кислотності ґрунту: вплив використаної кави на pH зазвичай невеликий і нетривалий.

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Часто кавову гущу використовують поруч із томатами / Фото Unsplash

У такого підживлення є й додаткове застосування. Кавова гуща може створювати бар'єр, який не подобається слимакам, а також іноді допомагає відлякувати мурах і деяких тварин. Однак після дощу її доведеться наносити повторно.

Важливо! Експерти радять не покривати землю товстим шаром кавової гущі. Краще використовувати її помірно або відправляти в компост.

Яєчна шкаралупа

Ще один спосіб переробити кухонні відходи – подрібнювати яєчну шкаралупу та додавати її до ґрунту. Вона містить кальцій і може використовуватися як додаткова добавка для рослин, яким потрібен цей елемент.

Подрібнену шкаралупу можна змішувати з ґрунтом, додавати під час висаджування в горщик або розсипати навколо рослин. Особливо добре такий варіант підходить для:

картоплі,

огірків,

перцю,

кабачків і гарбузових культур.

Подрібнену шкаралупу можна змішувати з ґрунтом / Фото Unsplash

А ось біля рослин, які віддають перевагу кислому ґрунту, наприклад рододендронів, використовувати велику кількість шкаралупи не варто. Таким чином, звичайні відходи після сніданку можуть отримати друге життя і стати корисним доповненням до догляду за садом.