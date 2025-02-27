Чому надувається натяжна стеля: топ-5 причин

Якісно встановлені натяжні стелі майже ніколи не провисають. Однак бувають випадки, що стеля може надуватися, підійматися, може здаватися, що ніби вона присмоктується до бетонної стелі, чи здається, що на плівку зверху щось впало.

Чому так стається та як вирішити проблему з натяжними стелями, що надуваються, – повідомляє 24 Канал.

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Чому натяжна стеля надувається

Загалом, основними причинами провисання натяжної конструкції, є недотримання всіх норм при монтажі стелі. А саме:

неякісні полотна;

багет, який нещільно прилягає до стіни.

ослаблення гіпсокартонного короба, на якому тримається полотно.

Чому провисає стеля / Фото Freepik

Разом з тим, якщо проблема не в конструкції, то виробники говорять про 5 найпоширеніших проблем:

Неправильна вентиляція

Експерти наголошують, що якщо в кімнаті немає належної вентиляції, може утворитися різниця тисків між приміщенням та простором над стелею. Це може спричинити надування стелі, особливо при відкритті дверей або вікон.

Проблеми з герметизацією

Якщо герметизація над натяжною стелою недостатня, то повітря може проникати туди з інших приміщень або з вулиці. Через це стелі також може провисати.

Температурні зміни

Зміни температури можуть впливати на об'єм повітря над стелею. Наприклад, нагрівання повітря збільшує його, що може призвести до надування стелі.

Витік повітря з вентиляційної системи

Якщо вентиляційна система має витік, повітря може потрапляти за стелю, створюючи тиск і надуваючи її.

Чому натяжна стеля надувається / Фото Freepik

Вітер

У будинках з поганою ізоляцією зовнішніх стін або при сильному вітрі повітря може проникати в простір над стелею, викликаючи її провисання.

Як вирішити проблему з провисанням стелі

Якщо стеля надувається та провисає, то вирішити цю проблему можна за допомогою встановлення вентиляційних решіток.

Експерти пояснюють, що решітки дозволяють вирівняти тиск та температуру повітря під стелею з повітрям в приміщенні, що своєю чергою призводить до усунення проблеми провисання стелі.