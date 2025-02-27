Чому так стається та як вирішити проблему з натяжними стелями, що надуваються, – повідомляє 24 Канал.
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Чому натяжна стеля надувається
Загалом, основними причинами провисання натяжної конструкції, є недотримання всіх норм при монтажі стелі. А саме:
- неякісні полотна;
- багет, який нещільно прилягає до стіни.
- ослаблення гіпсокартонного короба, на якому тримається полотно.
Чому провисає стеля / Фото Freepik
Разом з тим, якщо проблема не в конструкції, то виробники говорять про 5 найпоширеніших проблем:
- Неправильна вентиляція
Експерти наголошують, що якщо в кімнаті немає належної вентиляції, може утворитися різниця тисків між приміщенням та простором над стелею. Це може спричинити надування стелі, особливо при відкритті дверей або вікон.
- Проблеми з герметизацією
Якщо герметизація над натяжною стелою недостатня, то повітря може проникати туди з інших приміщень або з вулиці. Через це стелі також може провисати.
- Температурні зміни
Зміни температури можуть впливати на об'єм повітря над стелею. Наприклад, нагрівання повітря збільшує його, що може призвести до надування стелі.
- Витік повітря з вентиляційної системи
Якщо вентиляційна система має витік, повітря може потрапляти за стелю, створюючи тиск і надуваючи її.
Чому натяжна стеля надувається / Фото Freepik
- Вітер
У будинках з поганою ізоляцією зовнішніх стін або при сильному вітрі повітря може проникати в простір над стелею, викликаючи її провисання.
Як вирішити проблему з провисанням стелі
Якщо стеля надувається та провисає, то вирішити цю проблему можна за допомогою встановлення вентиляційних решіток.
Експерти пояснюють, що решітки дозволяють вирівняти тиск та температуру повітря під стелею з повітрям в приміщенні, що своєю чергою призводить до усунення проблеми провисання стелі.