Чому так стається та як вирішити проблему з натяжними стелями, що надуваються, – повідомляє 24 Канал.

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Чому натяжна стеля надувається

Загалом, основними причинами провисання натяжної конструкції, є недотримання всіх норм при монтажі стелі. А саме:

неякісні полотна;

багет, який нещільно прилягає до стіни.

ослаблення гіпсокартонного короба, на якому тримається полотно.

Чому провисає стеля / Фото Freepik

Разом з тим, якщо проблема не в конструкції, то виробники говорять про 5 найпоширеніших проблем:

Неправильна вентиляція

Експерти наголошують, що якщо в кімнаті немає належної вентиляції, може утворитися різниця тисків між приміщенням та простором над стелею. Це може спричинити надування стелі, особливо при відкритті дверей або вікон.

Проблеми з герметизацією

Якщо герметизація над натяжною стелою недостатня, то повітря може проникати туди з інших приміщень або з вулиці. Через це стелі також може провисати.

Температурні зміни

Зміни температури можуть впливати на об'єм повітря над стелею. Наприклад, нагрівання повітря збільшує його, що може призвести до надування стелі.

Витік повітря з вентиляційної системи

Якщо вентиляційна система має витік, повітря може потрапляти за стелю, створюючи тиск і надуваючи її.

Чому натяжна стеля надувається / Фото Freepik

Вітер

У будинках з поганою ізоляцією зовнішніх стін або при сильному вітрі повітря може проникати в простір над стелею, викликаючи її провисання.

Як вирішити проблему з провисанням стелі

Якщо стеля надувається та провисає, то вирішити цю проблему можна за допомогою встановлення вентиляційних решіток.

Експерти пояснюють, що решітки дозволяють вирівняти тиск та температуру повітря під стелею з повітрям в приміщенні, що своєю чергою призводить до усунення проблеми провисання стелі.