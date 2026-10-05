Каштани в картоплі – не жарт: навіщо господарі використовують цей дивний трюк
Після збору картоплі перед господарями постає нове завдання – зберегти врожай до весни. Бульби можуть почати проростати, зморщуватися або гнити, якщо їм не створити правильних умов. Однак прихильники народних методів радять покласти в ящики з картоплею звичайні каштани та жолуді.
Як пише Top.pl, цей спосіб нібито допомагає довше зберігати бульби без спеціальних засобів.
Навіщо до картоплі кладуть каштани?
Згідно з народними рекомендаціями, добре висушені сирі каштани кладуть просто між бульбами. Їм приписують здатність частково поглинати надлишкову вологу та виділяти речовини, які можуть стримувати появу паростків.
Разом із каштанами іноді використовують жолуді. Прихильники цього методу вважають, що вони допомагають підтримувати сприятливу вологість і таким чином зменшують ризик пересихання або псування картоплі. Втім, покладатися лише на каштани чи жолуді не варто. Значно важливіше створити правильні умови зберігання.
Як зберегти картоплю до весни?
Найкраще картопля зберігається в темному, сухому, прохолодному та добре вентильованому приміщенні.
- Оптимальною для бульб вважається температура приблизно 5 – 10 градусів. Занадто висока температура прискорює проростання. Надмірний холод також небажаний: за температур, близьких до нуля, частина крохмалю в бульбах перетворюється на цукри, через що картопля може набути солодкуватого смаку.
- Не менш важливо захищати врожай від світла. Освітлення сприяє утворенню хлорофілу, через що бульби зеленіють. Одночасно в них може збільшуватися вміст глікоалкалоїдів, зокрема соланіну, тому зелену картоплю не варто вживати.
- Перед закладанням на зберігання картоплю також потрібно перебрати та видалити пошкоджені або підгнилі бульби. Навіть одна зіпсована картоплина може стати джерелом проблем для всього ящика.