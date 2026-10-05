Як пише Top.pl, цей спосіб нібито допомагає довше зберігати бульби без спеціальних засобів.

Навіщо до картоплі кладуть каштани?

Згідно з народними рекомендаціями, добре висушені сирі каштани кладуть просто між бульбами. Їм приписують здатність частково поглинати надлишкову вологу та виділяти речовини, які можуть стримувати появу паростків.

Разом із каштанами іноді використовують жолуді. Прихильники цього методу вважають, що вони допомагають підтримувати сприятливу вологість і таким чином зменшують ризик пересихання або псування картоплі. Втім, покладатися лише на каштани чи жолуді не варто. Значно важливіше створити правильні умови зберігання.

Навіщо до картоплі кладуть каштани / Фото Unsplash

Як зберегти картоплю до весни?

Найкраще картопля зберігається в темному, сухому, прохолодному та добре вентильованому приміщенні.

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