Как пишет Top.pl, этот способ якобы помогает дольше хранить клубни без специальных средств.
Зачем к картофелю кладут каштаны?
Согласно народным рекомендациям, хорошо высушенные сырые каштаны кладут прямо между клубнями. Им приписывают способность частично поглощать избыточную влагу и выделять вещества, которые могут сдерживать появление ростков.
Вместе с каштанами иногда используют желуди. Сторонники этого метода считают, что они помогают поддерживать благоприятную влажность и таким образом снижают риск пересыхания или порчи картофеля. Впрочем, полагаться только на каштаны или желуди не стоит. Гораздо важнее создать правильные условия хранения.
Зачем к картофелю кладут каштаны / Фото Unsplash
Как сохранить картофель до весны?
Лучше всего картофель хранится в темном, сухом, прохладном и хорошо вентилируемом помещении.
- Оптимальной для клубней считается температура примерно 5–10 градусов. Слишком высокая температура ускоряет прорастание. Чрезмерный холод также нежелателен: при температурах, близких к нулю, часть крахмала в клубнях превращается в сахара, поэтому картофель может приобрести сладковатый вкус.
- Не менее важно защищать урожай от света. Освещение способствует образованию хлорофилла, поэтому клубни зеленеют. Одновременно в них может увеличиваться содержание гликоалкалоидов, в частности соланина, поэтому зеленый картофель не стоит употреблять.
- Перед укладкой на хранение картофель также нужно перебрать и удалить поврежденные или подгнившие клубни. Даже одна испорченная картофелина может стать источником проблем для всего ящика.