Навіщо господині кладуть монету в морозильну камеру: відповідь вас здивує

Багато людей почали класти монету в морозильну камеру, і причина цього може здивувати. Такий простий спосіб допомагає зрозуміти, чи розморожувалися продукти під час відключення електроенергії, навіть якщо після повернення світла морозилка знову працює, а їжа виглядає замороженою.

Як зазначає evz.ro, цей лайфхак став популярним через свою простоту, адже для нього знадобляться лише склянка або інша невелика місткість, вода та звичайна монета.

Як працює трюк із монетою?

Щоб перевірити, чи піднімалася температура в морозильній камері, потрібно налити воду в невелику місткість і залишити її в морозилці до повного замерзання. Після цього на поверхню льоду кладуть монету та знову ставлять ємність у морозильну камеру.

Якщо під час вашої відсутності зникне електроенергія і морозильна камера почне розморожуватися, лід поступово танутиме, а монета опуститься нижче. Коли електропостачання відновиться, вода знову замерзне, але монета залишиться на тому рівні, куди вона встигла опуститися.

Навіщо господині кладуть монету в морозильну камеру / Фото Unsplash

Як зрозуміти результат?

Положення монети може підказати, що відбувалося всередині морозильної камери:

Якщо монета залишилася на поверхні, лід практично не танув або розтанув зовсім незначно.

Якщо вона опустилася всередину льоду, це означає, що температура в морозилці піднімалася і сталося часткове розморожування.

Якщо монета опинилася на самому дні місткості, вода повністю розтанула, перш ніж знову замерзла. Саме тому цей метод часто радять людям, які надовго залишають дім і не можуть знати, чи були перебої з електропостачанням.

Чому цей спосіб не дає повної відповіді?

Попри популярність, "трюк із монетою" не можна вважати точним способом оцінки безпечності продуктів. Він лише показує, що в морозильній камері, ймовірно, відбулося танення льоду. Водночас цей метод не дозволяє визначити, як довго продукти перебували при підвищеній температурі та наскільки сильно вони нагрілися.

Крім того, різні продукти можуть розморожуватися по-різному залежно від їхнього розташування в морозильній камері, об'єму, упаковки та інших чинників.