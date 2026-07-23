Как отмечает evz.ro, этот лайфхак стал популярным благодаря своей простоте, ведь для него понадобятся лишь стакан или другая небольшая емкость, вода и обычная монета.

Как работает трюк с монетой?

Чтобы проверить, поднялась ли температура в морозильной камере, нужно налить воду в небольшую емкость и оставить ее в морозилке до полного замерзания. После этого на поверхность льда кладут монету и снова ставят емкость в морозильную камеру.

Если во время вашего отсутствия отключится электричество и морозильная камера начнет размораживаться, лед будет постепенно таять, а монета опустится ниже. Когда электроснабжение восстановится, вода снова замерзнет, но монета останется на том уровне, до которого она успела опуститься.

Зачем хозяйки кладут монету в морозильную камеру / Фото Unsplash

Как понять результат?

Положение монеты может подсказать, что происходило внутри морозильной камеры:

Если монета осталась на поверхности, лед практически не таял или таял совсем незначительно.

Если она опустилась внутрь льда, это означает, что температура в морозилке поднималась и произошло частичное размораживание.

Если монета оказалась на самом дне емкости, вода полностью растаяла, прежде чем снова замерзла. Именно поэтому этот метод часто рекомендуют людям, которые надолго уезжают из дома и не могут знать, были ли перебои с электроснабжением.

Почему этот способ не дает полного ответа?

Несмотря на популярность, "трюк с монетой" нельзя считать точным способом оценки безопасности продуктов. Он лишь показывает, что в морозильной камере, вероятно, произошло таяние льда. В то же время этот метод не позволяет определить, как долго продукты находились при повышенной температуре и насколько сильно они нагрелись.

Кроме того, разные продукты могут размораживаться по-разному в зависимости от их расположения в морозильной камере, объема, упаковки и других факторов.