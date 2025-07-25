Майонез може відновити дерев'яну підлогу: експерти поділилися незвичайним лайфхаком

Як і будь-яке інше покриття, дерев'яна підлога зношується. На ній з'являються тріщини та подряпини, які можуть зіпсувати навіть найкращий дизайнерський інтер'єр.

Однак існує цікавий лайфхак, який поверне деревині вигляд нової. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Express.

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Як майонез допоможе відновити підлогу?

Експерти заявляють, що майонез напрочуд швидко, легко та ефективно може повернути підлозі вигляд нової. Якщо на деревині з'явилися тріщини, подряпини чи бруд, який не відтирається, то соус, який є в кожному холодильнику, може легко з цим впоратися.

Фахівці Kitchn стверджують, що майонез – це ніби "маска" для дерев'яної підлоги. Його текстура створює жирну плівку в крихітних тріщинах дерев’яних підлог, яка повинна набути кольору підлоги та відновити її.

Так, потрібно взяти паперовий рушник чи ганчірку, нанести на них майонез та протерти дерев'яну підлогу. Це можна робити як точково, так і на всій поверхні. Майонез слід нанести на всі подряпини, тріщини чи жирні плями та залишити його на деревині на 30 хвилин.

Потім слід ретельно вимити та витерти підлогу. За словами фахівців, майонез бореться з плямами, а також маскує тріщини. Головне – ретельно витерти підлогу вологою ганчіркою.

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