Навіщо в старих будинках у стінах можуть бути заховані леза: причина вас здивує

Під час ремонту старого будинку можна натрапити на дуже дивну знахідку – десятки або навіть сотні іржавих лез усередині стіни. На перший погляд здається, що хтось навмисно сховав їх там. Насправді причина набагато прозаїчніша: колись це був цілком звичний спосіб позбутися використаних лез для гоління.

Такі знахідки найчастіше пов'язані зі старими будинками у США. Більше про це розповіло видання AOL.

Чому люди взагалі кидали леза у стіну?

Все почалося з поширення безпечних бритв із тонкими змінними металевими лезами. На початку XX століття такі бритви дозволили людям голитися вдома, не користуючись послугами перукаря. Але разом із новим винаходом виникла проблема: куди подіти гостре використане лезо?

Викидати його разом зі звичайним сміттям було небезпечно. Тонкий метал міг залишатися гострим і становити ризик для людей, які контактували зі сміттям.

Як лезо опинялося всередині стіни?

Рішення виявилося досить незвичайним. У старих будинках, особливо в першій половині та середині XX століття, у ванних кімнатах часто встановлювали вбудовані аптечні шафки. У деяких із них був спеціальний вузький отвір із позначенням для лез.

Після гоління використане лезо просто просували в цей отвір. А далі воно падало безпосередньо в порожнину стіни. Тобто власникам не потрібно було торкатися гострого металу або залишати його у смітнику.



У старих будинках встановлювали вбудовані аптечні шафки / Фото Shutterstock

Чому леза могли накопичуватися десятиліттями?

На момент появи такої системи ніхто не планував регулярно відкривати стіни та діставати використані леза. Одне лезо займало зовсім мало місця, тому передбачалося, що порожнина стіни зможе вмістити їх дуже багато. У результаті мешканці роками користувалися одним і тим самим отвором, а леза залишалися всередині будинку. Нові власники могли навіть не здогадуватися про їхню наявність – аж до моменту ремонту.

Чому їх знаходять саме під час ремонту?

Коли стару ванну кімнату перебудовують, демонтують вбудовану шафку або розбирають стіну, прихований "склад" може несподівано відкритися. У деяких випадках леза знаходять не лише безпосередньо за аптечною шафкою.

Під час реконструкції старих будинків ремонтники повідомляли про випадки, коли вони опинялися в інших порожнинах конструкції. Саме тому для людей, які вперше бачать десятки старих лез усередині стіни, знахідка може виглядати досить моторошно.

Цікаво! Це не означає, що в кожному старому будинку є леза. Мвоиться не про обов'язкову особливість усіх старих будинків, а про практику, яка була поширена в певний період і передусім у США. Особливо це стосується будинків зі старими вбудованими аптечними шафками та відповідними отворами для лез.

Тому якщо під час ремонту старої оселі у стіні раптом виявляться іржаві леза, це не обов'язково означає, що попередні власники мали дивне хобі. Найімовірніше, вони просто користувалися системою утилізації, яка колись вважалася зручною та безпечною.