Такие находки чаще всего связаны со старыми домами в США. Подробнее об этом рассказало издание AOL.

Почему люди вообще бросали лезвия в стену?

Все началось с распространения безопасных бритв с тонкими сменными металлическими лезвиями. В начале XX века такие бритвы позволили людям бриться дома, не прибегая к услугам парикмахера. Но вместе с новым изобретением возникла проблема: куда девать острое использованное лезвие?

Выбрасывать его вместе с обычным мусором было опасно. Тонкий металл мог оставаться острым и представлять риск для людей, которые контактировали с мусором.

Как лезвие оказывалось внутри стены?

Решение оказалось довольно необычным. В старых домах, особенно в первой половине и середине XX века, в ванных комнатах часто устанавливали встроенные аптечные шкафчики. В некоторых из них было специальное узкое отверстие с пометкой для лезвий.

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После бритья использованное лезвие просто просовывали в это отверстие. А дальше оно падало прямо в полость стены. То есть владельцам не нужно было прикасаться к острому металлу или оставлять его в мусорном ведре.



В старых домах устанавливали встроенные аптечные шкафчики / Фото Shutterstock

Почему лезвия могли скапливаться десятилетиями?

На момент появления такой системы никто не планировал регулярно вскрывать стены и доставать использованные лезвия. Одно лезвие занимало совсем мало места, поэтому предполагалось, что полость стены сможет вместить их очень много. В результате жильцы годами пользовались одним и тем же отверстием, а лезвия оставались внутри дома. Новые владельцы могли даже не догадываться об их наличии – вплоть до момента ремонта.

Почему их находят именно во время ремонта?

Когда старую ванную комнату перестраивают, демонтируют встроенный шкафчик или разбирают стену, скрытый "склад" может неожиданно открыться. В некоторых случаях лезвия находят не только непосредственно за аптечным шкафчиком.

Во время реконструкции старых домов ремонтники сообщали о случаях, когда они оказывались в других полостях конструкции. Именно поэтому для людей, которые впервые видят десятки старых лезвий внутри стены, находка может выглядеть довольно жутко.

Интересно! Это не означает, что в каждом старом доме есть лезвия. Речь идет не об обязательной особенности всех старых домов, а о практике, которая была распространена в определенный период и прежде всего в США. Особенно это касается домов со старыми встроенными аптечными шкафчиками и соответствующими отверстиями для лезвий.

Поэтому если во время ремонта старого дома в стене вдруг обнаружатся ржавые лезвия, это не обязательно означает, что предыдущие владельцы имели странное хобби. Скорее всего, они просто пользовались системой утилизации, которая когда-то считалась удобной и безопасной.