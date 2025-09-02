Фарбування будинку – це надійний спосіб додати шарму, підкреслити архітектуру та доповнити ландшафт. Проте це не те оновлення, яке хочеться регулярно повторювати.

Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, саме тому варто переконатися, що обрана палітра буде актуальною надовго. Які ж відтінки варто розглянути саме для дачного будинку, оточеного природою, розповідаємо далі.

Які кольори підходять для будинків, оточених природою?

Кремово-білий та приглушений сливовий

Поєднання натуральних кольорів є найкращим рішенням. Так, теплий, кремово-білий, який додає світла, добре доповнює насичений, приглушений коричнево-сливовий відтінок. Така комбінація чудово працює не тільки ззовні помешкання, а й всередині.

Темно-зелений та брудно-білий

Насичений темно-зелений колір поєднуватиме будинок з навколишнім середовищем, створюючи фон, який чудово доповнюватиме брудно-білий відтінок. Він створить достатньо тепла, не перевантажуючи нейтральну палітру.

Оливковий та бордовий

Теплі, землисті відтінки – це ще один вдалий вибір для дачі. Поєднання оливкового та бордового в дизайні житла створить одночасно насичений вигляд, але водночас збереже природність середовища.

Колір будинку має доповнювати середовище довкола / Фото Freepik

Насичений синій

Якщо будинок переважно використовується взимку, то вдалим вибором буде насичений синій колір. Цей відтінок особливо вдало виглядатиме на фоні засніженої природи, але також збереже свій шарм й в інші пори року.

Коричневий

Окрім глибоких зелених та насичених синіх відтінків, теплі коричневі тони також вдало спрацьовують. Вони створюють атмосферу затишку та разом з цим поєднуються з різноманіттям природних кольорів.

Які кольори не варто обирати для фарбування будинку?

Фарбування будинку – це чутливий процес, у якому легко помилитися й отримати зовсім не той результат, якого прагнули.

До прикладу, дім легко може виглядати старомодним, якщо обрати невдалий варіант фарби для фасаду.

Аби уникнути цього, бажано надавати перевагу класичним колірним палітрам та тестувати зразки.