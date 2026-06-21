Забудьте про бежеву плитку: які кольори ідеальні для ванної з точки зору фен-шуй

Ванна кімната у фен-шуй вважається простором, де особливо активно циркулює енергія води. Саме тому вибір кольорової гами відіграє важливу роль: правильні відтінки допомагають створити баланс, відчуття чистоти, спокою та гармонії, тоді як невдалі – можуть порушувати енергетичну рівновагу простору.

Як пише The Spruce, у фен-шуй немає універсально "правильних" або "неправильних" кольорів для ванної кімнати.

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Вибір значною мірою залежить від індивідуальних потреб людини, розташування приміщення та того, яку енергію хочеться посилити в житті. Фахівці з фен-шуй зазвичай враховують не лише інтер'єр, а й загальний баланс енергій у домі. Водночас важливу роль відіграють особисті вподобання – колір має викликати позитивні емоції та відчуття комфорту.

Які кольори обрати для ванної кімнати?

Білий колір – символ чистоти та ясності

Найчастіше як універсальне рішення для ванної кімнати називають білий колір. Він асоціюється з чистотою, свіжістю та оновленням – саме тими станами, які традиційно пов'язані з функцією ванної кімнати.

Білий також створює нейтральне тло, яке допомагає заспокоїтися та "очистити" не лише простір, а й емоційний стан. Однак експерти зазначають, що надмірна стерильність може підходити не всім, тому білий часто комбінують з іншими відтінками.



Білий колір у ванній кімнаті / Фото Pinterest

Синій колір – спокій і баланс водної стихії

У фен-шуй синій колір пов'язують зі стихією води, яка природно домінує у ванній кімнаті. Він сприяє відчуттю спокою, розслаблення та відновлення сил. Також синій часто використовують для балансування енергії, яка "втрачається" через постійний відтік води в каналізацію. У поєднанні з іншими природними елементами він допомагає створити більш гармонійний простір.



Синій колір у ванній додає спокою / Фото Pinterest

Зелений колір – енергія росту та відновлення

Зелений у фен-шуй символізує стихію дерева, яка взаємодіє з водою та підтримує її енергію. Саме тому цей колір також часто рекомендують для ванної кімнати. Він асоціюється з природою, оновленням і внутрішнім балансом. Світлі відтінки зеленого сприяють розслабленню, тоді як насичені – додають енергії та свіжості інтер'єру.

Зелений колір урівноважує ванну / Фото Pinterest

Попри всі рекомендації, експерти наголошують: головне правило фен-шуй – це гармонія людини з простором. Колір ванної кімнати має не лише відповідати теорії, а й викликати особисте відчуття затишку. Саме тому найкращим рішенням вважається не сліпе дотримання правил, а вибір відтінків, які створюють комфортну атмосферу та підтримують внутрішній баланс мешканців дому.