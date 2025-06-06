8 причин, чому на кухні погано пахне

Немає нічого кращого, аніж чиста кухня з приємним ароматом. Однак з різних причин кімнату можуть наповнювати різні неприємні запахи, позбутися яких дуже легко.

Особливо неприємно, коли у домі відкрите планування, і дивні запахи з кухні заповнюють простір. Чому вони виникають – повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Старе сміття

Якщо на кухні з'явився дивний неприємний запах, то причина може бути у старому смітті. Можливо, якщо винести його та почистити бак, то і дивні аромати зникнуть.

Брудна мийка

Ще одна з найпоширеніших причин неприємного запаху на кухні – брудна мийка. Навіть якщо у ній немає посуду, вона однаково може бути джерелом дивних ароматів. Тому варто не забувати хоча б раз на тиждень чистити мийку на кухні, аби позбутися бруду, залишків їжі та усіх бактерій.

Сміттєзбірник потребує чищення

Мало хто знає, але сміттєзбірники слід чистити щодня. Так, слід відключити його від електроживлення, а після – ретельно почистити харчовою содою та губкою. Також харчову соду варто залити у зливний отвір, а за 15 – 20 хвилин додати оцет та промити холодною водою.



Чому на кухні є сморід / Фото Freepik

Сухий сифон

Якщо ви повернулися з відпустки, а на кухні з'явився неприємний запах, то, можливо, причина у сухому сифоні. Щоб вирішити проблему, достатньо просто включити воду та промити каналізацію протягом однієї – двох хвилин.

У сифоні залишилася олія

Якщо змивати у мийку олію, то вона може накопичуватися на стінках сифона. Щоб позбутися дивного запаху, варто вилити у раковину окріп. Можливо, це доведеться повторити кілька разів, поки гаряча вода не розчепить часточки жиру та олії.

Бактерії у трубах

Бактерії також можуть бути джерелом запахів. Якщо у каналізації накопичилися мікроорганізми, то окріп допоможе вирішити цю проблему.



Регулярне прибирання усуває неприємні запахи / Фото Freepik

Протікання труб

Причиною неприємних запахів може бути протікання труб. Ймовірно, десь потрібно провести ремонтні роботи та усунути протікання, аби кухню знову огортав приємний аромат.

Бруд під побутовою технікою

Регулярне прибирання – головна запорука усунення неприємних запахів на кухні. Багато хто вважає, що прибирати пил під побутовою технікою необов'язково, але туди можуть потрапляти часточки їжі. З часом вони можуть почати гнити, а тому на кузні з'являється неприємний аромат.