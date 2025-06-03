Так, кожен матеріал слід чистити по-різному. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

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Як чистити кухонну мийку

Якщо користуватися мийкою щодня, то раз на тиждень її слід ретельно чистити. Це не лише забезпечить чистоту, а й запобігатиме розмноженню бактерій.

Так, кожен тип матеріалу, з якого виготовлена кухонна мийка, потребує особливого очищення:

Мийка з нержавійної сталі

Мийки з нержавійної сталі є одними з найпопулярніших, однак чистити їх слід обережно. Сталь може подряпатися, тому важливо підібрати правильний засіб для очищення. Найкраще – змішати засіб для миття посуду з гарячою водою та за допомогою ганчірки з мікрофібри протерти раковину. Якщо залишається бруд, то можна скористатися харчовою содою.

Мийка з порцеляни

Білі порцелянові раковини зачаровують своєю красою, гладкою поверхнею та надійністю. Їх можна чистити більшість засобів для прибирання – від відбілювача до засобів для миття посуду. Також для чищення можна скористатися харчовою содою.

Важливо пам'ятати, що відбілювач можна використовувати лише у випадку, якщо мийка біла, якщо ж порцеляна кольорова – у жодному разі не використовуйте його.

Мідна мийка

Доглядаючи за мийкою з міді, важливо правильно обрати засіб для чищення. Так, експерти застерігають – у жодному разі не можна використовувати абразивні засоби, адже вони можуть пошкодити захисний шар. Натомість краще скористатися звичайним засобом для миття посуду.

Крім того, освіжити вигляд мийки можна за допомогою звичайного лимона. Однак не варто робити це дуже часто.

Раніше фахівці поділилися порадами, як почистити скло на духовці. Для цього варто змішати кілька інгредієнтів для однорідної пасти та нанести її на 15 хвилин.