Не лише для одягу: 10 несподіваних способів використати липкий ролик вдома

Липкий ролик зазвичай дістають перед виходом із дому, щоб швидко прибрати з одягу шерсть, пил або ворсинки. Але завдяки клейкій поверхні він може стати у пригоді й під час прибирання, особливо коли потрібно зібрати дрібне сміття, не розносячи його по кімнаті.

Такий ролик допоможе освіжити штори, почистити абажур, зібрати блискітки чи крихти у важкодоступних місцях. Які ще несподівані способи його використання варто спробувати вдома, розповідає Martha Stewart.

Штори, блискітки й абажури можна почистити за кілька хвилин

Липкий ролик добре справляється з дрібними частинками, які складно зібрати звичайною ганчіркою. Його клейка поверхня захоплює пил, волосся, шерсть і крихти, не розкидаючи їх у повітрі, тому він особливо зручний для швидкого й точкового прибирання.

Такі ролики дуже добре прибирають ворс і шерсть тварин із деяких каркасів ліжок та диванів, хоча все залежить від матеріалу,

– пояснила фахівчиня з прибирання та організації простору Брітні Ланкастер.

Цей принцип працює і зі шторами, які швидко збирають пил, шерсть та інші дрібні забруднення. Якщо тканину не хочеться щоразу знімати й прати, достатньо обережно пройтися роликом по поверхні, щоб освіжити її між повноцінними чищеннями.

Не менш корисним він буде після творчих занять. Блискітки, нитки, шматочки паперу чи конфеті часто розлітаються по столу, підлозі та одягу, а липкий ролик дозволяє зібрати їх без зайвого рознесення по кімнаті.

Шкіряних матеріалів і вологих поверхонь краще уникати,

– застерегла Ланкастер.

Так само роликом можна швидко прибрати пил з абажура, не деформуючи його і не здіймаючи частинки в повітря. Для цього достатньо кількох легких рухів без сильного натиску.

Ролик допоможе почистити меблі, салон авто та навіть зібрати дрібне скло

Невеликі повстяні накладки на ніжках меблів поступово збирають пил, волосся та інше дрібне сміття. Замість того щоб одразу замінювати їх, можна кілька разів провести по поверхні липким роликом і прибрати все, що накопичилося.

Не менш корисним він буде й у салоні автомобіля, де крихти та шерсть часто залишаються на сидіннях або у місцях, до яких складно дістатися пилососом. Компактний ролик зручно тримати в бардачку, щоб швидко почистити оббивку перед поїздкою.

Він може знадобитися і після того, як у домі розбилося скло. Навіть після ретельного підмітання на підлозі іноді залишаються майже непомітні уламки. Липким роликом можна обережно пройтися по вже прибраній поверхні, а використаний аркуш після цього потрібно одразу безпечно викинути.

Ще одне місце, де часто накопичуються крихти й пил, – внутрішня частина шухляд. Щоб не виймати їх із меблів і не діставати пилосос, достатньо провести роликом по дну, особливо якщо йдеться про кухонні шухляди.

Ролик дістанеться до кишень, решіток і дна сумки

У кишенях пальт і курток нерідко накопичуються ворсинки, шматочки паперових серветок та інше дрібне сміття. Вивернути їх навиворіт вдається не завжди, особливо якщо одяг має щільний крій, тому липкий ролик стане простим способом швидко очистити тканину всередині.

Знадобиться він і для решіток колонок або вентиляторів, на яких швидко осідає пил. Кілька легких рухів допоможуть зібрати його з поверхні, не проштовхуючи частинки глибше всередину пристрою. Водночас натискати надто сильно не варто, щоб не пошкодити тонкі деталі.

Ще одне місце, де ролик може суттєво спростити прибирання, – сумки та рюкзаки. На їхньому дні часто залишаються крихти, ворсинки й дрібне сміття, яке складно витрусити повністю.

Достатньо спорожнити сумку й провести роликом по внутрішній підкладці. Такий спосіб особливо зручний для моделей, які добре тримають форму й які не можна просто вивернути або випрати.