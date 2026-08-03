Такой валик поможет освежить шторы, почистить абажур, собрать блестки или крошки в труднодоступных местах. Какие еще неожиданные способы его использования стоит попробовать дома, рассказывает Марта Стюарт.

Шторы, блестки и абажуры можно почистить за несколько минут

Липкий ролик хорошо справляется с мелкими частицами, которые сложно собрать обычной тряпкой. Его клейкая поверхность захватывает пыль, волосы, шерсть и крошки, не разбрасывая их по воздуху, поэтому он особенно удобен для быстрой и точечной уборки.

Такие ролики очень хорошо удаляют ворс и шерсть животных с некоторых каркасов кроватей и диванов, хотя все зависит от материала,

– пояснила специалистка по уборке и организации пространства Бритни Ланкастер.

Этот принцип работает и со шторами, которые быстро собирают пыль, шерсть и другие мелкие загрязнения. Если ткань не хочется каждый раз снимать и стирать, достаточно осторожно пройтись роликом по поверхности, чтобы освежить ее между полноценными чистками.

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Не менее полезен он будет после творческих занятий. Блестки, нитки, кусочки бумаги или конфетти часто разлетаются по столу, полу и одежде, а липкий валик позволяет собрать их, не разносив по комнате.

Кожаных материалов и влажных поверхностей лучше избегать,

– предупредила Ланкастер.

Также с помощью ролика можно быстро удалить пыль с абажура, не деформируя его и не поднимая частицы в воздух. Для этого достаточно нескольких легких движений без сильного нажатия.

Ролик поможет очистить мебель, салон автомобиля и даже собрать мелкие осколки стекла

Небольшие войлочные накладки на ножках мебели постепенно собирают пыль, волосы и другой мелкий мусор. Вместо того чтобы сразу заменять их, можно несколько раз провести по поверхности липким роликом и убрать все, что накопилось.

Не менее полезен он будет и в салоне автомобиля, где крошки и шерсть часто остаются на сиденьях или в местах, до которых сложно добраться пылесосом. Компактный ролик удобно держать в бардачке, чтобы быстро очистить обивку перед поездкой.

Он может понадобиться и после того, как в доме разбилось стекло. Даже после тщательного подметания на полу иногда остаются почти незаметные осколки. Липким роликом можно осторожно пройтись по уже убранной поверхности, а использованный лист после этого нужно сразу безопасно выбросить.

Еще одно место, где часто скапливаются крошки и пыль, – внутренняя часть ящиков. Чтобы не вынимать их из мебели и не доставать пылесос, достаточно провести роликом по дну, особенно если речь идет о кухонных ящиках.

Ролик доберется до карманов, решеток и дна сумки

В карманах пальто и курток нередко скапливаются ворсинки, кусочки бумажных салфеток и другой мелкий мусор. Вывернуть их наизнанку удается не всегда, особенно если одежда имеет плотный крой, поэтому липкий ролик станет простым способом быстро очистить ткань изнутри.

Пригодится он и для решеток колонок или вентиляторов, на которых быстро оседает пыль. Несколько легких движений помогут собрать ее с поверхности, не заталкивая частицы глубже внутрь устройства. При этом давить слишком сильно не стоит, чтобы не повредить тонкие детали.

Еще одно место, где ролик может существенно упростить уборку, – сумки и рюкзаки. На их дне часто остаются крошки, ворсинки и мелкий мусор, который сложно вытряхнуть полностью.

Достаточно опустошить сумку и провести роликом по внутренней подкладке. Такой способ особенно удобен для моделей, которые хорошо держат форму и которые нельзя просто вывернуть или постирать.