Стиль проти функціональності: нетипова кухня з Берліна викликала фурор у соцмережах

Кухня, створена берлінським подружжям дизайнерів, стала сенсацією в інстаграм, зібравши понад 290 тисяч переглядів за лічені дні.

Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, її нетрадиційне оформлення викликало шквал обговорень, адже власники повністю відійшли від класичних уявлень про кухонний простір. Як виглядає кімната, розповідаємо далі.

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Як виглядає кухня, що стала сенсацією

Діма та Гай – графічні дизайнери з Берліна – створили кухню власноруч. В основі дизайну – ідея перетворити кухню на продовження житлового простору, який не видає себе з першого погляду.

У своєму відео про ключові елементи їхнього проєкту пара назвала три принципи, що сформували концепцію простору:

Окремі меблі замість шаф, прикріплених до стіни. Подружжя прагнуло уникнути ефекту "типової кухні" й залишило навколо меблів вільні проміжки, створивши відчуття, ніби це звичайні предмети інтер'єру, а не кухонне приладдя.

Повна відмова від настінних шаф. Це рішення дозволило зробити простір відкритішим і зосередитися на освітленні, яке стало важливою частиною дизайну.

Монохромний підхід. Всі елементи – від меблів до стільниць – виконані в одному кольорі й з одного матеріалу. Таким чином вдалося уникнути візуального поділу і зберегти цілісність образу.

Як виглядає кухня пари: дивіться відео

За словами Діми, натхненням для проєкту став сам простір – з його недоліками, дешевою плиткою та слідами попереднього ремонту. Це стало основою для створення чогось більш вишуканого, що не схожого на типову кухню. Загальний стиль пари він описав як "еклектичний мінімалізм" із впливами бруталізму та модернізму середини XX століття.

Попри переважно позитивні відгуки в реальному житті, в інтернеті думки щодо такого дизайну розділилися. Частина користувачів хвалила сміливість і нестандартний підхід. "Приголомшливо – у вас неймовірний смак", "Освіжаючий підхід до кухонного дизайну", – писали люди.

Проте критики не забарилися. "Непрактично, певно, для тих, хто не готує", "Гарно, але ці щілини ідеальні для павуків", "Щілини – це пилозбірники", – скептично відгукувались інші.

У результаті проєкт Діми та Гая став яскравим прикладом того, як особисте бачення може кинути виклик усталеним уявленням про комфорт і практичність. Хоча їхні рішення – не революція в дизайні, саме поєднання та подача викликали резонанс.

Якщо ж така тенденція збережеться, можливо, незабаром кухні перестануть бути лише функціональними приміщеннями – і стануть повноцінною частиною інтер'єру, що відображає індивідуальність власників.

До речі, нестандартні кухні все частіше з'являються у просторах. Так, соцмережі одержимі тим, який оригінальний дизайн кухні обрала одна жінка.