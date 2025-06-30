Процвітають без особливого догляду: 6 невибагливих чагарників
- Шість невибагливих чагарників, які не вимагають багато догляду: пухироплідник, барбарис, таволга, бузина, цефалантус західний, самшит.
- Ці рослини можуть рости практично самостійно після періоду укорінення, а також мають декоративні властивості.
Якщо ви шукаєте рослини, які не вимагатимуть постійної уваги, але водночас будуть прикрасою саду, зверніть увагу на чагарники, які прекрасно почуваються навіть у занедбаному стані.
Як пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart, після періоду укорінення (2 – 3 роки регулярного поливу) вони здатні рости практично самостійно. Що це за рослини, розповідаємо далі.
До теми Посухостійкий сад: 6 витривалих багаторічників для спекотного літа
Пухироплідник
Цвіте навесні білими квітами та має декоративну відлущувану кору, особливо помітну взимку. Восени з’являються червоні ягоди й бордове листя. Не потребує багато води чи обрізки.
Барбарис
Витривалий і стійкий до хвороб. Має декоративне листя, яке восени змінює колір. Добре підходить для живоплоту.
Таволга
Одна з найпростіших у догляді рослин. Рясно цвіте, не потребує обрізки, переносить різні кліматичні умови.
Бузина
Декоративні білі квіти та темне листя створюють гарний контраст. Добре почувається навіть без догляду.
Цефалантус західний
Любить як сухий, так і вологий ґрунт. Приваблює метеликів і дрібних птахів завдяки кулястим ароматним квітам.
Самшит
Після укорінення стає надзвичайно невибагливим. Добре підходить для формування бордюрів.
До речі, якщо ви не хочете клопоту з доглядом за рослинами, варто бути обережними з екзотикою.