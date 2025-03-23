Не тільки зберігання: для чого потрібна нижня шухляда у духовці

Кожна кухня має свою унікальну духову шафу – газову, електричну, конвекційну чи навіть більш старовинну модель. Проте одна деталь залишається спільною для більшості стандартних духовок – нижня шухляда.

Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, багато хто використовує її для зберігання кухонного приладдя, але чи справді це її основне призначення? Виявляється, нижня шухляда може виконувати три різні функції, залежно від моделі духовки. Для чого насправді вона призначена та як її правильно використовувати, розповідаємо далі.

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Зберігання

Якщо нижня шухляда вашої духовки не має нагрівальних елементів або решіток, то, швидше за все, вона призначена лише для зберігання кухонного приладдя. У такому випадку вона чудово підходить для деко та форм для випікання чи каструль та сковорідок.

Однак є важливе застереження: не зберігайте в ній пластик або легкозаймисті матеріали, оскільки навіть без нагрівальних елементів ця зона може ставати теплою під час роботи духовки.

Підігрів готових страв

Деякі духовки оснащені нижньою шухлядою, яка виконує функцію підігріву страв. Це особливо корисно під час приготування великих обідів: гарячі страви можуть залишатися теплими, поки ви готуєте інші частини меню.

Якщо у вашій духовці є така функція, на панелі керування має бути кнопка або диск із написом "Нагрівання" чи "Ящик для нагрівання". Також ви можете перевірити інструкцію до вашої духовки, щоб переконатися у правильному використанні.

Для чого потрібна шухляда в духовці: дивіться відео

Смаження

Деякі газові духовки використовують нижню шухляду як гриль або жаровню. Це означає, що в ній можна готувати їжу при високих температурах, що дозволяє швидко підрум’янювати сирні страви, додавати хрустку скоринку до запечених страв, підсмажувати м’ясо, овочі або рибу.

Якщо у вас така духовка, будьте обережні: температура в цьому відділі піднімається дуже швидко, і їжа може згоріти, якщо залишити її без нагляду.

Також важливо там ніколи нічого не зберігати – це може спричинити пожежу.

Як дізнатися, яка у вас шухляда

Щоб визначити, яка саме шухляда у вашій духовці, перевірте панель керування на наявність кнопки або регулятора для підігріву.

Також відкрийте шухляду та зверніть увагу, чи є нагрівальні елементи або решітки.

Крім того, щоб впевнитися, прочитайте інструкцію до вашої духовки.

До речі, окремий підхід потрібен не тільки до нижньої шухляди духовки, а й до її скляних дверцят, які важливо вміти правильно очищати.