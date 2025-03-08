Відновлення легенди: закинуту резиденцію 1930-х років у Нью-Йорку переробили на люкс апартаменти

Історичну будівлю, яка колись була пристановищем для жінок, що шукали навчання та кар'єрні можливості у Нью-Йорку в 1930-х роках, перетворили на ексклюзивний житловий комплекс.

Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, будинок зберігає дух минулого, зустрічаючи гостей вишуканістю і сучасним стилем. Як він змінився у ході перетворення, розповідаємо далі.

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Як старий будинок у Нью-Йорку перетворили на модну резиденцію

Початково зведена як будинок для Жіночого християнського союзу будівля відзначалася своєю новаторською архітектурою, спеціально розробленою для жінок-професіоналок, які самостійно пристосовувалися до міського життя в Нью-Йорку. Однак через майже століття приміщення потребувало реставрації.

Завдяки співпраці архітекторів та дизайнерів комплекс відновили. Фахівці відреставрували фасад будівлі та повернули його до його первісної краси, зберігаючи його історичний характер і додаючи сучасні нюанси, щоб відзначити величність минулого. Тепер будинок відтворює елегантність та шарм попередніх епох, зберігаючи при цьому комфорт і сучасні зручності.

Тим часом кожна квартира всередині пропонує розкішне житло. Більшість планувань мають чотири спальні з унікальним інтер'єром, що відзначаються витонченістю і вишуканими матеріалами.

Резиденція пропонує розкішні квартири / Фото Evan Joseph

Дизайн квартир поєднує класичні елементи з сучасними удосконаленнями, зокрема має ексклюзивні столярні вироби, мармурові каміни та витончену кам'яну підлогу, щоб кожне помешкання стало просторим, але затишним місцем для мешканців.

Загалом оновленні помешкання пропонують широкі просторі зони для життя, включаючи вітальні, кухні й ванні кімнати, що відзначаються елегантністю і функціональністю. Деякі квартири також мають приватні тераси з панорамним видом на місто, що додає до шарму.

Зручності, доступні в комплексі, включають цілодобовий вестибюль, фітнес-студію з терасою для йоги та приватні сховища для кожної квартири, роблячи будинок ідеальним місцем для сучасного життя у серці Нью-Йорка.

Таким чином, будівля не лише відновлює свою легендарну минувшину, але й стає сучасним символом розкішного життя в одному з найдинамічніших районів міста. Цей житловий комплекс втілює в собі поєднання елегантності, комфорту й історії, зберігаючи в собі спадщину крізь покоління.