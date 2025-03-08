Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, дом сохраняет дух прошлого, встречая гостей изысканностью и современным стилем. Как он изменился в ходе преобразования, рассказываем далее.

К теме Находка, довела до слез: женщина из США сделала неожиданное открытие под своим домом

Как старый дом в Нью-Йорке превратили в модную резиденцию

Изначально возведенное как дом для Женского христианского союза здание отличалось своей новаторской архитектурой, специально разработанной для женщин-профессионалок, которые самостоятельно приспосабливались к городской жизни в Нью-Йорке. Однако спустя почти столетие помещение нуждалось в реставрации.

Благодаря сотрудничеству архитекторов и дизайнеров комплекс восстановили. Специалисты отреставрировали фасад здания и вернули его к его первоначальной красоте, сохраняя его исторический характер и добавляя современные нюансы, чтобы отметить величественность прошлого. Теперь дом воссоздает элегантность и шарм предыдущих эпох, сохраняя при этом комфорт и современные удобства.

Между тем каждая квартира внутри предлагает роскошное жилье. Большинство планировок имеют четыре спальни с уникальным интерьером, отличающиеся изяществом и изысканными материалами.

Резиденция предлагает роскошные квартиры / Фото Evan Joseph

Дизайн квартир сочетает классические элементы с современными усовершенствованиями, в частности имеет эксклюзивные столярные изделия, мраморные камины и изящный каменный пол, чтобы каждое помещение стало просторным, но уютным местом для жителей.

В общем обновлении помещения предлагают широкие просторные зоны для жизни, включая гостиные, кухни и ванные комнаты, отличающиеся элегантностью и функциональностью. Некоторые квартиры также имеют частные террасы с панорамным видом на город, что добавляет к шарму.

Удобства, доступны в комплексе, включают круглосуточный вестибюль, фитнес-студию с террасой для йоги и частные хранилища для каждой квартиры, делая дом идеальным местом для современной жизни в сердце Нью-Йорка.

Таким образом, здание не только восстанавливает свое легендарное прошлое, но и становится современным символом роскошной жизни в одном из самых динамичных районов города. Этот жилой комплекс воплощает в себе сочетание элегантности, комфорта и истории, сохраняя в себе наследие сквозь поколения.