Обідні столи відходять у минуле: що приходить їм на заміну в сучасних квартирах

Ще донедавна обідній стіл вважався незамінним елементом будь-якої оселі. Саме за ним збиралася вся родина, приймали гостей та проводили святкові вечері. Проте сьогодні підхід до облаштування житла змінюється, а великі столи дедалі частіше зникають із сучасних інтер'єрів.

Як пише видання Kobieta, причина полягає не лише в модних тенденціях, а й у прагненні ефективніше використовувати кожен квадратний метр житла.

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Чому великі столи втрачають популярність?

Фахівці відзначають, що спосіб життя людей суттєво змінився. Зростання вартості нерухомості призвело до того, що квартири стають компактнішими, а власники все частіше шукають меблі, здатні виконувати одразу кілька функцій.

Через це великі обідні столи, які займають значну частину кімнати, поступово поступаються місцем більш практичним рішенням. Сьогодні все більше людей відмовляються від окремої їдальні на користь універсального житлового простору, який легко адаптується до різних потреб.

Одним із найпомітніших трендів останніх років стали квартири з відкритим плануванням. Межі між кухнею, вітальнею та їдальнею дедалі більше стираються. Такий підхід дозволяє зробити приміщення візуально просторішим та функціональнішим. Крім того, господарі можуть одночасно готувати їжу, спілкуватися з близькими чи відпочивати, не відокремлюючись від інших членів родини.

Що обирають замість обідніх столів?

Кухонний острів стає новим центром дому На тлі цих змін стрімко зростає популярність кухонних островів. Вони дедалі частіше замінюють традиційні обідні столи та перетворюються на багатофункціональний елемент інтер'єру.

Кухонний острів може використовуватися як робоча поверхня для приготування їжі, місце для швидких сніданків і вечерь, домашній офіс або додаткова зона для зберігання речей. Сучасні моделі нерідко оснащені:

висувними стільницями,

прихованими розетками та системами регулювання висоти, що робить їх ще практичнішими у повсякденному використанні.

Чи підійде таке рішення всім?

Попри очевидні переваги, кухонний острів має й свої особливості. Насамперед для його встановлення потрібна достатня площа, тому в дуже компактних квартирах він може бути не найкращим вибором. Втім, експерти переконані, що тренд на багатофункціональні меблі лише посилюватиметься.

У сучасних інтер'єрах дедалі більше цінуються не кількість предметів, а їхня практичність, здатність економити простір і пристосовуватися до різних сценаріїв життя. Саме тому традиційні обідні столи поступово втрачають статус обов'язкового елемента оселі.