Як пише видання Kobieta, сучасні кухні все частіше об'єднують із вітальнями, тому власники житла прагнуть створити максимально гармонійний і цілісний простір.

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Саме через це зростає популярність вбудованих холодильників, які повністю ховаються за фасадами кухонних меблів. Якщо раніше популярним рішенням було встановлення холодильника в нішу між шафами, то сьогодні тренд змінився.

Новітні інтер'єри передбачають, що дверцята холодильника виглядають так само, як і решта кухонних фасадів. У результаті кухня нагадує єдину композицію без видимих технічних елементів. Такий підхід допомагає візуально збільшити простір і зробити інтер'єр більш акуратним та сучасним.

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Чому тренд став популярним?

Фахівці пояснюють популярність інтегрованих холодильників зміною підходу до організації житла. Відкриті планування, де кухня плавно переходить у вітальню, вимагають більш продуманого дизайну. У таких приміщеннях кожен предмет впливає на загальне сприйняття інтер'єру.

Тому багато власників квартир і будинків намагаються мінімізувати візуальний шум та приховати побутову техніку за меблевими фасадами.

Які є недоліки?

Попри численні переваги, вбудовані холодильники мають і певні мінуси. Насамперед їх необхідно передбачити ще на етапі проєктування кухні. Крім того, вартість придбання та монтажу таких моделей зазвичай вища порівняно зі звичайними холодильниками.

Також важливо забезпечити правильну вентиляцію техніки. Ще одним недоліком може стати складніша заміна обладнання в майбутньому, адже новий холодильник має відповідати вже встановленим меблям.

Втім, попри додаткові витрати та складність монтажу, приховані холодильники дедалі частіше стають вибором тих, хто прагне створити стильний, лаконічний і гармонійний інтер'єр без зайвих деталей.