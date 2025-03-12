Не паліть у дворі: що робити з гілками після обрізання дерев

З настанням весни у саду починаються активні роботи, щоб підготувати природу до пробудження. Одним з головних завдань є обрізання дерев та кущів.

Однак часто виникає питання, що краще зробити з гілками, які залишилися після обрізання. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на @my_ukrainian_dream.

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Як позбутися гілок після обрізання дерев

Найпоширенішим варіантом вирішення питання, що ж робити з гілками після обрізання дерев та кущів, є ідея все спалити. Однак так робити не рекомендують, адже це забруднює повітря.

Краще використати гілки як добриво для землі. Так, існують спеціальні подрібнювачі для гілок. Вони перетворюють гілки на маленькі палички, довжиною близько 5 сантиметрів. Якщо їх закопати у землю, то за кілька років вони перетворяться на чорнозем.

Як позбутися відходів після обрізання дерев: дивіться відео

Якщо подрібнювача немає, то у землю можна закопати й більші гілки. З роками вони також стануть чорноземом. Щоправда, процес триватиме довше, ніж якби вдалося подрібнити гілочки.

Крім того, гілки можуть стати гарним матеріалом, щоб розводити вогонь у печі чи мангалі. У такий спосіб дрова виділятимуть менше канцерогенів, як під час спалювання у великій купі надворі. Відтак, такий спосіб утилізації є безпечнішим.

До слова, раніше садівники розповіли, коли краще обрізати троянди. Правильне обрізання сприятиме росту кущів та стимулюватиме появу нових бутонів, а тому підходити до справи варто відповідально.