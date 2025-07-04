Дійсно ефективний чи даремна трата грошей: чи треба купувати очищувач повітря

У повітрі можуть бути різні часточки, які невловимі для людського ока. Хоча воно і може здаватися чистим, без запаху, але все частіше експерти рекомендують ставити у домі очищувачі повітря.

Чи дійсно цей прилад такий ефективний, чи це даремна трата грошей перевірила на своєму досвіді користувачка мережі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на @zelinskaya.i.

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Очищувач повітря для дому – потрібен чи ні

Все більше експертів рекомендують ставити у домі очищувач повітря. Як стверджується, він допомагає позбутися усім мікрочастинок у повітрі, нейтралізує неприємні запахи, а також є дуже корисним для алергіків. Однак, чи дійсно це так?

Користувачка тіктоку Ірина Зелинська вирішила перевірити це на собі та придбала очищувач повітря. Після тижня постійного користування жінка зауважила, що пристрій дуже легкий та зрозумілий у використанні. Всередині очищувача є фільтр, який після покупки обов'язково слід відкрити від захисної плівки та 3 режими роботи: середній, турбо і сон.

Очищувач повітря почав всмоктувати в себе шерсть, пил та різні часточки. Вже за кілька годин роботи, за словами Ірини, дуже відчувається, як змінюється якість повітря.

Якщо раніше я протирала пил кожен день і його було тонна, то зараз його стало вполовину менше. Купили його ми через те, що мій чоловік і син – алергіки, і вперше за довгий час вони почали спати без важкого дихання та закладеного носа,

– зауважила Ірина Зелинська.

Крім того, режим сну виявився абсолютно безшумним. Очищувач повітря пропрацював тиждень і за цей час фільтр не мав серйозних забруднень.

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