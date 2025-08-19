Незначний ремонт кухні здатен підвищити вартість будинку та зробити його більш привабливим. Однак тут важливо знайти баланс між витратами та трендами, які хочеться втілити.

Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, оновлюючи кухню, є великий ризик витратити чимало грошей на елементи, які насправді не матимуть жодних переваг. Які функції кухні варто пріоритезувати та у що вкладатися під час ремонту, розповідаємо далі.

Які оновлення кухні вартують вкладень?

Стільниці з мильного каменю

Виготовлений з 50 – 70% тальку, мильний камінь стає переможцем серед інших популярних видів натурального каменю. Хоч він і не є найбільш бюджетним, цей матеріал міцний і витримує випробування часом.

Він щільніший за мармур і сланець, що робить його непористим, тобто цей камінь не потрібно герметизувати, щоб він виглядав як новий.

Крім того, мильний камінь не горить і не залишає слідів від опіків, якщо на ньому залишите гаряче. Хоча він легко дряпається, цей матеріал можна легко відшліфувати, щоб приховати непривабливі сліди.

Оновлення застарілої кухонної техніки

Застаріла кухонна техніка не додає житлу вартості, тож варто подумати про її заміну, особливо якщо вона погано працює або потребує капітального ремонту.

Кухня – це серце дому / Фото Freepik

Хоча, ймовірно, доведеться інвестувати значну суму, якщо обирати найнадійніші бренди побутової техніки, це інвестиція на роки, що зазвичай окупається.

Вдало розташовані світильники

Якщо освітлення в кімнаті жахливе, жодні інші оновлення її не врятують. Погане світло шкодить естетичній привабливості кухні та робить її застарілою. Саме тому важливо придбати гарні світильники для кухні та застосувати багаторівневий підхід, додаючи робоче, фонове та акцентне освітлення, щоб перетворити кімнату на дійсно гарний простір.

До слова, не на всі оновлення варто витрачати гроші. Ось поширені помилки під час ремонту кухні, яких бажано уникати.