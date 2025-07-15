Але чи всі витрати на ремонт справді виправдані? Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, архітектори й рієлтори застерігають: деякі популярні оновлення кухні насправді не підвищують вартість житла. Яких помилок варто уникати, розповідаємо далі.

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Як оцінити цінність ремонту кухні?

Кухня має бути зручною для вас, а не тільки для потенційного покупця. Гарний дизайн і продумане планування додадуть більше користі, ніж дорогі й не завжди потрібні рішення.

Експерти радять не жертвувати власним комфортом заради примарного збільшення вартості при продажу. Особливо це актуально, якщо ви не плануєте продавати житло найближчим часом.

Втім, якщо продаж можливий у найближчі три – п’ять років, варто уникати надмірних витрат і проконсультуватися з місцевими рієлторами щодо актуальних запитів покупців.

На що не варто витрачати гроші під час ремонту кухні?

Спеціалізовані налаштування. Створення кухні під вузькі потреби – помилка, яку часто допускають. Шафи виключно для випічки чи окремі зони під хобі можуть знизити універсальність простору. Універсальність і гнучкість планування цінуються набагато більше.

Дорога побутова техніка. Витрачати десятки тисяч на елітну техніку не має сенсу, якщо весь будинок не відповідає цьому рівню. Покупців більше приваблюють якісні прилади середнього класу з нержавіючої сталі від перевірених брендів. А елітна техніка потребує ще й дорогого обслуговування, що може стати мінусом при продажі.

Кухня має бути зручною / Фото Freepik

Модний кухонний фартух. Яскравий чи трендовий фартух швидко виходить з моди й часто відштовхує потенційних покупців. Нейтральні рішення – безпрограшний варіант. Ефектно виглядає єдине покриття для стільниці та фартуха.

Острів, який не вписується. Не у кожній кухні є місце для острова. Часто його встановлюють коштом комфорту пересування й функціональності. Якщо простір обмежений, краще обрати півострів або замінити острів місткою коморою чи додатковими шафами.

Що справді варто зробити?

Замість цього, варто інвестувати в якісні матеріали та ергономічне планування, а також дбати про зручність і функціональність для себе.

Крім того, бажано уникати крайнощів і дизайнерських рішень, які швидко застарівають. Краще дотримуватись балансу між комфортом зараз і потенційною вигодою при продажі.

До слова, якщо є бажання покращити своє житло вже зараз, є доступні ідеї для оновлення житла влітку.