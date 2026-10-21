Яку температуру виставити на котлі взимку, щоб зменшити споживання газу

У холодну пору року багато людей підвищують температуру на газовому котлі, сподіваючись швидше прогріти оселю. Проте надто гаряча вода в системі опалення може призводити до зайвих витрат газу.

Експерти Energy Saving Trust зізналися, які налаштування допоможуть заощадити без втрати комфорту.

Яку температуру встановити на газовому котлі?

Для сучасних конденсаційних газових котлів із радіаторним опаленням часто рекомендують починати з температури подачі теплоносія 55 – 60 градусів. Це температура води, яку котел направляє до радіаторів, а не температура повітря в кімнаті.

За таких налаштувань конденсаційний котел може працювати ефективніше, адже нижча температура зворотної води сприяє конденсації водяної пари з димових газів і використанню додаткового тепла. Однак універсального значення немає. Оптимальна температура залежить від:

утеплення будинку,

розміру радіаторів,

погоди,

типу котла.

Якщо за температури 55 градусів оселя не прогрівається до комфортного рівня, показник можна поступово підвищувати на 5 градусів, доки система не забезпечить достатньо тепла.

Для теплої підлоги зазвичай потрібна значно нижча температура теплоносія, часто близько 30 – 40 градусів. Водночас для старих неконденсаційних котлів надмірне зниження температури може бути небезпечним через утворення конденсату, тому варто дотримуватися інструкції виробника.

Як налаштувати котел, щоб платити менше за газ?

Фахівці радять не виставляти максимальну температуру без потреби, а знайти найнижче значення, за якого в будинку залишається тепло. Для цього варто:

Перевірити, яка температура подачі встановлена зараз.

Для відповідного конденсаційного двоконтурного котла спробувати знизити її до 60 градусів.

Поспостерігати, чи достатньо прогріваються кімнати.

Якщо вдома комфортно, спробувати зменшити температуру ще на 5 градусів.

Якщо приміщення прогрівається надто повільно, поступово підвищити температуру.

Зниження температури не завжди означає однакову економію для всіх будинків. Іноді менше споживання газу пов'язане не лише з ефективнішою роботою котла, а й із тим, що кімнати стають трохи прохолоднішими.

Отже, 60 градусів – хороший орієнтир для початку налаштування сучасного конденсаційного котла, але головне не конкретна цифра на дисплеї, а баланс між економією газу та комфортною температурою в оселі.