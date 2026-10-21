Эксперты Energy Saving Trust рассказали, какие настройки помогут сэкономить без ущерба для комфорта.

Какую температуру установить на газовом котле?

Для современных конденсационных газовых котлов с радиаторным отоплением часто рекомендуют начинать с температуры подачи теплоносителя 55–60 градусов. Это температура воды, которую котел направляет в радиаторы, а не температура воздуха в комнате.

При таких настройках конденсационный котел может работать эффективнее, ведь более низкая температура обратной воды способствует конденсации водяного пара из дымовых газов и использованию дополнительного тепла. Однако универсального значения нет. Оптимальная температура зависит от:

утепления дома,

размера радиаторов,

погоды,

типа котла.

Если при температуре 55 градусов помещение не прогревается до комфортного уровня, показатель можно постепенно повышать на 5 градусов, пока система не обеспечит достаточно тепла.

Для теплого пола обычно требуется значительно более низкая температура теплоносителя, часто около 30–40 градусов. В то же время для старых неконденсационных котлов чрезмерное снижение температуры может быть опасным из-за образования конденсата, поэтому следует соблюдать инструкции производителя.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Как настроить котел, чтобы платить меньше за газ?

Специалисты советуют не выставлять максимальную температуру без необходимости, а найти минимальное значение, при котором в доме сохраняется тепло. Для этого следует:

Проверить, какая температура подачи установлена сейчас.

Для соответствующего конденсационного двухконтурного котла попробовать снизить ее до 60 градусов.

Понаблюдать, достаточно ли прогреваются комнаты.

Если в доме комфортно, попробовать уменьшить температуру еще на 5 градусов.

Если помещения прогреваются слишком медленно, постепенно повысить температуру.

Снижение температуры не всегда означает одинаковую экономию для всех домов. Иногда меньшее потребление газа связано не только с более эффективной работой котла, но и с тем, что в комнатах становится немного прохладнее.

Итак, 60 градусов – хороший ориентир для начала настройки современного конденсационного котла, но главное – не конкретная цифра на дисплее, а баланс между экономией газа и комфортной температурой в доме.