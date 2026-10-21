Експерти Energy Saving Trust зізналися, які налаштування допоможуть заощадити без втрати комфорту.

Яку температуру встановити на газовому котлі?

Для сучасних конденсаційних газових котлів із радіаторним опаленням часто рекомендують починати з температури подачі теплоносія 55 – 60 градусів. Це температура води, яку котел направляє до радіаторів, а не температура повітря в кімнаті.

За таких налаштувань конденсаційний котел може працювати ефективніше, адже нижча температура зворотної води сприяє конденсації водяної пари з димових газів і використанню додаткового тепла. Однак універсального значення немає. Оптимальна температура залежить від:

утеплення будинку,

розміру радіаторів,

погоди,

типу котла.

Якщо за температури 55 градусів оселя не прогрівається до комфортного рівня, показник можна поступово підвищувати на 5 градусів, доки система не забезпечить достатньо тепла.

Для теплої підлоги зазвичай потрібна значно нижча температура теплоносія, часто близько 30 – 40 градусів. Водночас для старих неконденсаційних котлів надмірне зниження температури може бути небезпечним через утворення конденсату, тому варто дотримуватися інструкції виробника.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Як налаштувати котел, щоб платити менше за газ?

Фахівці радять не виставляти максимальну температуру без потреби, а знайти найнижче значення, за якого в будинку залишається тепло. Для цього варто:

Перевірити, яка температура подачі встановлена зараз.

Для відповідного конденсаційного двоконтурного котла спробувати знизити її до 60 градусів.

Поспостерігати, чи достатньо прогріваються кімнати.

Якщо вдома комфортно, спробувати зменшити температуру ще на 5 градусів.

Якщо приміщення прогрівається надто повільно, поступово підвищити температуру.

Зниження температури не завжди означає однакову економію для всіх будинків. Іноді менше споживання газу пов'язане не лише з ефективнішою роботою котла, а й із тим, що кімнати стають трохи прохолоднішими.

Отже, 60 градусів – хороший орієнтир для початку налаштування сучасного конденсаційного котла, але головне не конкретна цифра на дисплеї, а баланс між економією газу та комфортною температурою в оселі.