Простий лайфхак для організації взуття без витрат: використайте дротяний вішак

Навести лад із взуттям у домі буває складно, особливо якщо у передпокої чи шафі воно швидко перетворюється на хаотичну купу. Але, щоб організувати взуття й прибрати його з підлоги, не обов'язково витрачати великі суми на меблі чи дорогі органайзери.

Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, існує простий і бюджетний спосіб впоратися з цим питанням. Усе, що вам потрібно, це звичайна дротяна вішалка. Як її пристосувати для організації взуття, розповідаємо далі.

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Як перетворити дротяну вішалку на органайзер для взуття?

Щоб впорядкувати взуття, не треба купувати дорогі аксесуари для шафи чи встановлювати додаткові полиці. Простий дротяний вішак може допомогти зберігати взуття акуратно та компактно. Для цього вам не знадобляться ні інструменти, ні спеціальні матеріали. Усе вже є у вас вдома.

Відтак спершу візьміть звичайну дротяну вішалку. Зігніть обидва її краї вгору до гачка, утворюючи форму літери W. Ви можете зробити це руками або скористатися плоскогубцями для більш точного вигину.

Органайзер для взуття своїми руками: дивіться відео

Далі на кожен край вішалки помістіть по одному взуттю з пари. Після цього повісьте вішалку у шафу.

Якщо ви хочете зробити організацію ще зручнішою, використовуйте вішалки різних кольорів, щоб розділити взуття за кольором чи сезоном.

Якщо ж у вас після цього залишаться зайві вішаки, їх можна перепрофілювати для інших корисних речей – зробити органайзер для окулярів, створити тримач для сонцезахисних окулярів, зробити компактний органайзер для білизни, виготовити рамки для декору чи серветкові кільця.

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