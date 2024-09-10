На щастя, існує чимало ідей, як організувати простір та зберігати речі у невеликих квартирах. І мовиться не лише про додаткові полиці, а й про краплю креативу, яка знадобиться для планування.

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Додаткові полиці

Один з найпростіших способів знайти додаткове місце для зберігання речей – встановити додаткові полиці. Шафи чи ящики на всю стіну допоможуть розмісти невеликі дрібнички, а полиця під телевізором стане чудовою нагодою облаштувати місце для книг.

Окрім того, невеликі органайзери, плетені кошики чи підставки дозволять не лише знайти місце для невеликих речей, а й стануть чудовим доповненням інтер'єру.

Пересувні вішаки

Якщо у спальні немає шафи, то одяг можна зберігати на пересувних вішаках. Така портативна система, зазвичай, має полиці та вішалки, тому місця вистачить для усіх речей.



Пересувні вішаки / Фото fashionablyimperfect

Максимальне використання підвіконь

У маленьких квартирах варто раціонально використовувати кожен сантиметр. Так, підвіконня можуть бути додатковою "полицею", щоб зберігати книги чи інші дрібнички, не захаращуючи простір.

Антресолі

Антресолі, шафи чи полиці, встановлені під стелею, – чудова ідея для зберігання речей. Так, потрібно постійно користуватися стільцем чи драбиною, щоб дістати необхідне, однак сезонні речі чи те, чим не так часто користуються у квартирі, можна легко зберігати під стелею.



Полиці під стелею / Фото maryjomajor

Багатофункціональні меблі

Скрині, лавки чи крісла з прихованими відділеннями – чудова ідея, щоб зберігати різні речі. Окрім того, у розкладному дивані також можна заховати ковдри, подушки чи інші речі.

Полиці у ліжку

Багато ліжок мають вбудовані шухляди для зберігання речей. Втім, не всі меблі мають такі вбудовані системи, тому речі можна зберігати просто під ним. Щоправда, щоб захистити їх від пилу, краще помістити їх у валізи, кошики чи коробки.



Ліжко з полицями / Фото Viv Yapp

Вертикальна полиця для взуття

У маленькій квартирі завжди не вистачає місця, щоб зберігати взуття. Тому ідеальним варіантом стане вертикальна полиця. Окрім того, у підвісних органайзерах на дверях також можна зберігати речі чи взуття.

Тахта чи журнальний столик з "секретом"

Тахта чи журнальний столик є ідеальним місцем для зберігання речей. Для цього варто обрати модель з "секретом", у якої відкривається верхня частина.

Вертикальне зберігання речей

Насправді стіни є ідеальним варіантом для того, щоб зберігати речі. Чи то велосипед, чи улюблена гітара можуть ефектно висіти на стіні. Це не лише дозволяє звільнити простір, а й додає квартирі особливого шарму.