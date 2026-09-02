Знищить весь ваш сад: чим не варто підживлювати рослини восени

Осіннє підживлення потрібне саду для підготовки до зими. Однак неправильно підібране добриво може дати протилежний результат. Особливо небезпечними наприкінці сезону є надлишок азоту та завеликі дози мінеральних речовин.

За словами експертів Wirtualna Polska, головна мета осінніх добрив – не стимулювати появу нових пагонів, а допомогти рослинам підготуватися до морозів і наступного сезону.

Чому восени не варто використовувати азот?

Однією з найпоширеніших помилок є внесення восени універсальних або весняних добрив із високим вмістом азоту. Азот стимулює активний ріст зеленої маси та появу нових пагонів. Навесні це саме те, що потрібно рослинам, однак наприкінці сезону така стимуляція може бути недоречною.

Нові молоді пагони можуть не встигнути визріти та підготуватися до морозів. У результаті вони стають більш вразливими до низьких температур.

Добрива, що застосовуються з кінця серпня, повинні містити мінімальну кількість азоту або не містити його взагалі,

– зазначають фахівці.

Тому восени варто уважно читати склад добрива та не використовувати весняні суміші за принципом "чим більше поживних речовин, тим краще".

Чим не варто підживлювати рослини восени / Фото Unsplash

Чим підживлювати сад восени?

На відміну від азоту, восени більше уваги приділяють фосфору та калію. Фосфор важливий для розвитку кореневої системи, а калій бере участь у регуляції водного обміну рослини та сприяє визріванню пагонів.

Восени найкраще використовувати фосфорні та калійні добрива, які сприяють дозріванню пагонів і підвищують стійкість рослин до низьких температур,

– радять експерти.

Також у деяких випадках важливими можуть бути кальцій і магній. Зокрема, магній необхідний для нормального стану хвої у вічнозелених рослин.

Коли вносити осінні добрива?

Ще одна поширена помилка – запізніле підживлення. Коли ґрунт уже промерзає, коренева система не може нормально поглинати поживні речовини. Тому з мінеральними добривами не варто чекати до пізньої осені. Гранульовані мінеральні склади рекомендують вносити наприкінці літа та на початку осені, орієнтовно в серпні – вересні.

Органічні добрива, зокрема компост або добре перепрілий гній, мають ширший період використання. Водночас конкретні терміни залежать від погоди, регіону та виду рослин.

Чим небезпечне надмірне підживлення?

Помилкою є і внесення добрив "на око". Збільшення дози не означає, що рослина отримає більше користі. Надлишок поживних речовин може призвести до засолення ґрунту, через що кореням стає складніше поглинати воду. У високих концентраціях добрива також можуть пошкодити кореневу систему. Тому необхідно дотримуватися дозування, зазначеного виробником на упаковці.