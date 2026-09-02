По словам экспертов Wirtualna Polska, главная цель осенних удобрений – не стимулировать появление новых побегов, а помочь растениям подготовиться к морозам и следующему сезону.

Почему осенью не стоит использовать азот?

Одной из самых распространенных ошибок является внесение осенью универсальных или весенних удобрений с высоким содержанием азота. Азот стимулирует активный рост зеленой массы и появление новых побегов. Весной это именно то, что нужно растениям, однако в конце сезона такая стимуляция может быть неуместной.

Новые молодые побеги могут не успеть созреть и подготовиться к морозам. В результате они становятся более уязвимыми к низким температурам.

Удобрения, применяемые с конца августа, должны содержать минимальное количество азота или не содержать его вовсе,

– отмечают специалисты.

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Поэтому осенью стоит внимательно читать состав удобрения и не использовать весенние смеси по принципу "чем больше питательных веществ, тем лучше".

Почему не стоит подкармливать растения осенью / Фото Unsplash

Почему подкармливать сад осенью?

В отличие от азота, осенью больше внимания уделяют фосфору и калию. Фосфор важен для развития корневой системы, а калий участвует в регуляции водного обмена растения и способствует созреванию побегов.

Осенью лучше всего использовать фосфорные и калийные удобрения, которые способствуют созреванию побегов и повышают устойчивость растений к низким температурам,

– советуют эксперты.

Также в некоторых случаях важную роль могут играть кальций и магний. В частности, магний необходим для нормального состояния хвои у вечнозеленых растений.

Когда вносить осенние удобрения?

Еще одна распространенная ошибка – запоздалая подкормка. Когда почва уже промерзает, корневая система не может нормально поглощать питательные вещества. Поэтому с минеральными удобрениями не стоит ждать до поздней осени. Гранулированные минеральные составы рекомендуется вносить в конце лета и в начале осени, ориентировочно в августе – сентябре.

Органические удобрения, в частности компост или хорошо перепревший навоз, можно вносить в более широких временных рамках. В то же время конкретные сроки зависят от погоды, региона и вида растений.

Почему чрезмерная подкормка опасна?

Ошибкой является и внесение удобрений "на глаз". Увеличение дозы не означает, что растение получит больше пользы. Избыток питательных веществ может привести к засолению почвы, из-за чего корням становится сложнее поглощать воду. В высоких концентрациях удобрения также могут повредить корневую систему. Поэтому необходимо соблюдать дозировку, указанную производителем на упаковке.