Як обрати ідеальне освітлення для кожної кімнати, щоб очам було комфортно
- Експерти радять використовувати багаторівневе освітлення, поєднуючи загальне, точкове та акцентне світло для комфортного сприйняття простору.
- Обирайте тепле світло з температурою 2700 K до 4000 K для зменшення напруги на очі, а також використовуйте регульовані джерела світла для різних потреб.
Освітлення відіграє ключову роль у тому, наскільки комфортно наші очі сприймають простір. Занадто яскраве або неправильне світло провокує втому, «печіння» в очах, головний біль. А занадто тьмяне — змушує перенапружувати зір.
Що варто врахувати, щоб уникнути цих проблем – розказали експерти Macular Society, передає 24 Канал.
Як правильно підібрати освітлення для кожної кімнати?
- Багаторівневе світло
Не обмежуйтеся єдиним джерелом світла. Поєднуйте:
- загальне – для освітлення кімнати
- точкове – для роботи (читання, приготування),
- акцентне (підсвічування картин, поличок).
Обирайте багаторівневе світло / Фото Unsplash
- Колірна температура: тепле світло – для очей краще
Світло з температурою від 2700 K до 4000 K (тепло – білий) забезпечує баланс між затишком і достатньою яскравістю – та не дратує очі. Світло з температурою понад ~4000 K може бути занадто "блакитним" і спричинити дискомфорт.
- Рівномірне освітлення без сильного контрасту
При різкому перепаді між світлом і тінню очі змушені пристосовуватися, що підвищує навантаження. Ambient-освітлення допомагає зменшити контрасти і зняти напругу зі зору.
- Регульованість – важлива перевага
Димери, кілька комутаторів (для різних груп світильників) чи сценарії освітлення (ніч, вечір, робота) дають контроль над яскравістю та створюють комфортніший простір.
Яке світло обрати для різних кімнат?
Освітлення – це не лише про комфорт, а й сильний дизайнерський інструмент, який допомагає візуально зонувати простір, особливо у квартирах-студіях або кімнатах з відкритим плануванням. Видання Better Homes & Gardens радить:
- У зоні відпочинку або спальні – використовуйте тепле світло (2700 – 3000 K), воно створює затишок і спокій.
- У зоні роботи або кухні – нейтральне або холодніше світло (4000 K), воно стимулює концентрацію.
Як освітлювати будинок в темні та похмурі зимові дні?
Для покращення освітлення взимку рекомендується використовувати поєднання підлогових, настільних, настінних ламп з верхнім освітленням, враховуючи різні потреби у різних приміщеннях.
Додатково рекомендується використання свічок, зміна абажурів та встановлення регуляторів інтенсивності освітлення для покращення якості світла.