15 октября, 12:43
Как выбрать идеальное освещение для каждой комнаты, чтобы глазам было комфортно

Алена Захарова
  • Эксперты советуют использовать многоуровневое освещение, сочетая общее, точечный и акцентный свет для комфортного восприятия пространства.
  • Выбирайте теплый свет с температурой 2700 K до 4000 K для уменьшения напряжения на глаза, а также используйте регулируемые источники света для различных нужд.

Освещение играет ключевую роль в том, насколько комфортно наши глаза воспринимают пространство. Слишком яркий или неправильный свет провоцирует усталость, "жжение" в глазах, головную боль. А слишком тусклый - заставляет перенапрягать зрение.

Что стоит учесть, чтобы избежать этих проблем – рассказали эксперты Macular Society, передает 24 Канал.

Как правильно подобрать освещение для каждой комнаты?

  • Многоуровневый свет

Не ограничивайтесь единственным источником света. Сочетайте:

  • общее – для освещения комнаты
  • точечное – для работы (чтения, приготовления),
  • акцентный (подсветка картин, полочек).


Выбирайте многоуровневый свет / Фото Unsplash

  • Цветовая температура: теплый свет – для глаз лучше

Свет с температурой от 2700 K до 4000 K (тепло – белый) обеспечивает баланс между уютом и достаточной яркостью – и не раздражает глаза. Свет с температурой более ~4000 K может быть слишком "голубым" и вызвать дискомфорт.

  • Равномерное освещение без сильного контраста

При резком перепаде между светом и тенью глаза вынуждены приспосабливаться, что повышает нагрузку. Ambient-освещение помогает уменьшить контрасты и снять напряжение со зрения.

  • Регулируемость – важное преимущество

Диммеры, несколько коммутаторов (для разных групп светильников) или сценарии освещения (ночь, вечер, работа) дают контроль над яркостью и создают более комфортное пространство.

Какой свет выбрать для разных комнат?

Освещение – это не только о комфорте, но и сильный дизайнерский инструмент, который помогает визуально зонировать пространство, особенно в квартирах-студиях или комнатах с открытой планировкой. Издание Better Homes & Gardens советует:

  • В зоне отдыха или спальни – используйте теплый свет (2700 – 3000 K), он создает уют и спокойствие.
  • В зоне работы или кухни – нейтральный или более холодный свет (4000 K), он стимулирует концентрацию.

Как освещать дом в темные и пасмурные зимние дни?

  • Для улучшения освещения зимой рекомендуется использовать сочетание напольных, настольных, настенных ламп с верхним освещением, учитывая различные потребности в разных помещениях.

  • Дополнительно рекомендуется использование свечей, изменение абажуров и установка регуляторов интенсивности освещения для улучшения качества света.