Не фарба, і не шпалери: що будівельники вважають найвдалішим варіантом для власного житла

Під час ремонту багато власників квартир обирають між двома найпоширенішими варіантами оздоблення стін – фарбою або шпалерами. Однак професійні будівельники дедалі частіше віддають перевагу зовсім іншому матеріалу, особливо коли облаштовують власне житло.

Будівельник із ніком chunytskyi.remont в інстаграмі розповів, що не рекомендує фарбувати всі стіни в квартирі. За його словами, попри популярність такого рішення, фарба має чимало недоліків, які стають помітними вже під час експлуатації.

Чому не варто фарбувати всі стіни?

За словами фахівця, пофарбовані стіни швидко втрачають бездоганний вигляд, особливо в оселях, де є маленькі діти або домашні тварини. Основні недоліки фарби:

поверхня легко дряпається;

на стінах швидко з'являються потертості;

фарба легко брудниться;

навіть після миття на покритті можуть залишатися помітні сліди.

Через це з часом окремі ділянки доводиться підфарбовувати або навіть повністю перефарбовувати стіну, щоб зберегти рівномірний колір.

Який матеріал радить будівельник?

Натомість фахівець рекомендує звернути увагу на декоративну штукатурку. За його словами, цей матеріал значно практичніший для повсякденного використання. Однією з головних переваг є можливість підібрати практично будь-який відтінок, тому декоративна штукатурка легко вписується як у мінімалістичні, так і в класичні інтер'єри.

Крім широкої палітри кольорів, декоративна штукатурка дозволяє створювати різні фактури, які роблять стіни більш виразними та допомагають приховати дрібні нерівності поверхні.

Що радять обирати будівельники: дивіться відео

Чому цей матеріал набирає популярності?

Останніми роками декоративна штукатурка дедалі частіше з'являється у сучасних інтер'єрах. Дизайнери цінують її за довговічність, а власники квартир – за практичність у догляді. Саме тому багато будівельників обирають цей варіант не лише для своїх клієнтів, а й для власних осель.

На їхню думку, якщо потрібне оздоблення, яке надовго збереже гарний вигляд і не вимагатиме регулярного оновлення, декоративна штукатурка може стати вдалішим рішенням, ніж звичайна фарба.

Водночас фахівці наголошують, що остаточний вибір залежить від бюджету, стилю інтер'єру та умов експлуатації. Якщо стіни часто зазнають механічних пошкоджень, декоративна штукатурка справді може виявитися більш практичним варіантом, ніж звичайне фарбування.