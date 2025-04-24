Зворушливе відкриття: пара купила будинок та знайшла у шафі цікаві свідчення з минулого

Для одруженої пари з Північної Кароліни новий будинок став не просто помешканням, а справжнім емоційним відкриттям.

Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, за кілька місяців після переїзду вони натрапили на зворушливий сувенір, залишений попередніми мешканцями, і ця знахідка змусила їх переосмислити значення слова "дім". Що такого знайшла пара, розповідаємо далі.

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Як пара знайшла незвичний сюрприз у новому будинку

Переїхавши до нового житла наприкінці минулого року, Бранден Гурганус та його дружина виявили всередині шафи нашкрябані послання від двох дівчат на ім’я Меган та Ерін.

Ці повідомлення стали справжньою капсулою часу: одне бажало веселих свят, інше згадувало про випуск зі школи, а ще одне з болем констатувало: "Ми більше не підходимо один одному".

Пара вирішила не зафарбовувати ці написи.

Можливо, одного дня ми дозволимо нашій доньці залишити тут власне послання,

– написав чоловік у тікток, де поділився відео з цією знахідкою.

Як виглядають ці шафи: дивіться відео

Ролик швидко став вірусним, зібравши понад 2,9 мільйона переглядів. Історія викликала хвилю емоцій у користувачів соцмереж. Один з них зізнався, що не зміг зафарбувати таблицю зросту, залишену попередніми мешканцями, натомість почав вести нову для своїх дітей. Інші також розповідали про написи та сліди, які залишили попередні покоління в їхніх будинках.

Найзворушливішим стало те, що одна з дівчат, які лишили ті послання, імовірно, та сама Ерін знайшлася і прокоментувала відео. Вона поділилася, що ці шафи були частиною будинку її бабусі й дідуся, і вона з двоюрідною сестрою писали там роками.

Дякую, що поділилися. Я хотіла б побачити, що ви зробите з будинком,

– написала вона.

Ще один користувач згадав, що його донька й племінниця також проводили час у цих шафах: "Це був дім моїх мами й тата. Дякую за спогади".

До слова, такі несподівані знахідки часто стаються зі старими будинками. Так, одна пара купила будинок 1923 року та зробила неочікуване відкриття під час ремонту.