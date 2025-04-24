Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, через несколько месяцев после переезда они наткнулись на трогательный сувенир, оставленный предыдущими жителями, и эта находка заставила их переосмыслить значение слова "дом". Что такого нашла пара, рассказываем далее.

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Как пара нашла необычный сюрприз в новом доме

Переехав в новое жилье в конце прошлого года, Бранден Гурганус и его жена обнаружили внутри шкафа нацарапанные послания от двух девушек по имени Меган и Эрин.

Эти сообщения стали настоящей капсулой времени: одно желало веселых праздников, другое вспоминало о выпуске из школы, а еще одно с болью констатировало: "Мы больше не подходим друг другу".

Пара решила не закрашивать эти надписи.

Возможно, однажды мы позволим нашей дочери оставить здесь собственное послание,

– написал мужчина в тикток, где поделился видео с этой находкой.

Как выглядят эти шкафы: смотрите видео

Ролик быстро стал вирусным, собрав более 2,9 миллиона просмотров. История вызвала волну эмоций у пользователей соцсетей. Один из них признался, что не смог закрасить таблицу роста, оставленную предыдущими жителями, вместо этого начал вести новую для своих детей. Другие также рассказывали о надписях и следах, которые оставили предыдущие поколения в их домах.

Самым трогательным стало то, что одна из девушек, которые оставили те послания, вероятно, и сама Эрин нашлась и прокомментировала видео. Она поделилась, что эти шкафы были частью дома ее бабушки и дедушки, и она с двоюродной сестрой писали там годами.

Спасибо, что поделились. Я хотела бы увидеть, что вы сделаете с домом,

– написала она.

Еще один пользователь вспомнил, что его дочь и племянница также проводили время в этих шкафах: "Это был дом моих мамы и папы. Спасибо за воспоминания".

К слову, такие неожиданные находки часто происходят со старыми домами. Так, одна пара купила дом 1923 года и сделала неожиданное открытие во время ремонта.