Неочікуваний сюрприз: пара купила дім, але не була готова до того, що залишив їм старий власник

Купівля будинку – це захопливий, але водночас стресовий процес. Проте одна британська пара отримала неочікуваний бонус до свого нового житла, що, можливо, полегшив їхню тривогу.

Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, коли подружжя переїхало у нове помешкання, вони знайшли цікавий презент від попередніх власників. Що це було, розповідаємо далі.

До теми Соцмережі одержимі таким рішенням: жінка показала, який нестандартний дизайн кухні обрала

Незвичайна знахідка у новому домі

Амаріс Грей та її чоловік нарешті здійснили свою мрію – переїхали у свій перший будинок. Жінка розповідає, що чула історії про те, як попередні власники залишають подарунки новим мешканцям: вино, шоколадні цукерки чи навіть листівку. Однак їх чекав дещо інший презент.

Коли ми переїхали, ми знайшли велику шафу, залишену колишніми власниками. Ми вирішили її продати. Коли покупці прийшли її забирати, вони раптом щось виявили за нею і добряче злякалися,

– розповідає Амаріс.

Як виявилося, за шафою стояла картонна фігура у повний зріст із зображення Шелдона Купера – персонажа, якого зіграв Джим Парсонс у популярному ситкомі "Теорія великого вибуху".

Що нові власники житла знайшла за шафою / Фото @a.grez

Мій чоловік разом із покупцями шафи натрапив на цю знахідку, і спочатку всі були налякані. Але потім, коли ми зрозуміли, що це таке, ми просто сміялися. Коли чоловік покликав мене вниз, щоб я вгадала, що вони знайшли, я була шокована!,

– згадує Амаріс.

Чому попередні власники залишили саме цю картонну фігуру, залишається загадкою. Грей припускає, що вони були прихильниками наукової фантастики та серіалу, і таким чином вирішили віддати належне відомому персонажу.

Після цього відкриття Амаріс поділилася історією у своєму тікток-акаунті, де інші користувачі також розповіли про неочікувані речі, які вони знаходили у своїх нових оселях.

"Мої залишили мені шухляду, наповнену старими, запліснявілими черевиками, і записку про те, коли потрібно виносити сміття", "Попередні власники залишили моїй мамі всю колекцію журналів National Geographic", "Наші попередники залишили нам відверті саморобні касети, а власнику було 98 років", – писали люди.

До слова, різні знахідки у старих будинках дійсно не є рідкістю. Так, нещодавно власник сторічного будинку у США зірвав старий килим та був приголомшений тим, що він приховував.