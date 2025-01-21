Плавають світом разом з улюбленцями: пара показала, як живе у "крихітному домі" на воді

Лія Маккензі з Канади разом зі своїм чоловіком, двома котами та собакою вже вісім років живе на човні, подорожуючи світом.

Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, пара ділиться своїми пригодами та буднями у соцмережах, захоплюючи підписників. Як виглядає крихітний дім подружжя, у якому вони подорожують, розповідаємо далі.

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Як пара живе на човні

Подорож Лії та її чоловіка розпочалася з острова Ванкувер. Відтоді вони побували на Алясці та кілька років досліджували Тихий океан, а у 2021 році вирушили до Сан-Франциско, мандруючи уздовж узбережжя Каліфорнії та провели два роки в Мексиці.

Згодом маршрут пари включив країни Центральної та Південної Америки, Карибський басейн і численні острови, зокрема Віргінські острови, Гваделупу, Домініку, Гренаду, а також Панаму, де вони зараз перебувають. Їхні плани – знову пройти через Панамський канал, щоб дослідити південну частину Тихого океану.

Як пара живе на човні: дивіться фото

Човен, на якому вони здійснюють всі ці мандрівки, Лія називає крихітним будинком. У дописі на платформі Reddit вона поділилася фотографіями інтер’єру, своїх домашніх тварин і неймовірних місць, які вдалося відвідати. Її розповідь набрала понад 8100 вподобань та сотні коментарів від людей, які поділяють її захоплення.

Лія зізнається, що життя на човні має свої труднощі, але також приносить унікальні радості. Однак попри це пара планує продати свій човен незабаром. Що буде далі – невідомо, але їхній досвід уже став натхненням для багатьох.

Публікація жінки викликала хвилю обговорень. Люди висловлювали захоплення її стилем життя та ставили запитання про практичні аспекти життя на човні. "Надзвичайно заздрю вам! Насолоджуйся цим, поки можеш", "Моя мрія – жити на човні та подорожувати світом", – писали люди.